Imposto de Renda 2024: mais de 5 milhões de brasileiros ainda não declararam

A declaração do Imposto de Renda 2024 pode ser feita desde 15 de março – mas, até a manhã desta quinta-feira (30), mais de 5,8 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração, segundo a Receita Federal. O prazo para emitir o documento acaba nesta sexta-feira (31).

Conforme informações do UOL, até agora, a Receita Federal recebeu mais de 37,2 milhões de declarações. A meta é finalizar o prazo com 43 milhões de declarações.

Como o Imposto de Renda é obrigatório, quem não declarar no prazo fica sujeito a pagamento de multa mínima de R$ 165,74 (para declarações sem imposto a pagar). Para quem tiver que pagar imposto, a multa é maior: varia entre 1% ao mês e 20% do valor devido, mais juros proporcionais à taxa Selic.

Veja também Negócios Receita inicia consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024; saiba como ver Negócios Contribuintes que ganham dois salários mínimos não vão mais pagar Imposto de Renda em 2024; entenda

Os "atrasados" também terão que aguardar até às 8h do dia 3 de junho, data de reabertura do sistema da Receita, para regularizar a situação com o órgão, e terão 30 dias para quitar as pendências.

Para baixar o Programa de Imposto de Renda, acesse o site da Receita Federal.