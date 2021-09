Receita Federal paga 5º e último lote de restituição do Imposto de Renda 2021

O quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2021, relativo ao ano-base de 2020, será pago nesta quinta-feira (30). A Receita Federal estima repassar um total de R$ 562 milhões a 358.162 contribuintes.

Esta remessa do IR contempla 281.604 contribuintes não prioritários que declararam até o dia 15 de setembro, além de 47.465 contribuintes entre 60 e 79 anos; 4.955 acima de 80 anos; 19.211 professores e 4.927 que possuem alguma deficiência física ou mental ou doença grave.

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se por algum motivo o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Acesso

Para confirmar se o valor da restituição foi liberado, o usuário deve acessar o site da Receita Federal ou o aplicativo para pessoa física disponível em tablets e smartphones.

Ao realizar a consulta, o contribuinte poderá identificar se caiu na "malha fina" do leão, isto é, se há pendências que impedem o pagamento do IR.

Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificadora, corrigindo as pendências.

As declarações que apresentam inconsistência só são liberadas após corrigidas pelo contribuinte.

COMO FAZER A CONSULTA DA RESTITUIÇÃO DO IR NO SITE

No site, basta ir em "Meu Imposto de Renda";

Clique em "Consultar Restituição";

Preencha os dados solicitados;

Em seguida, você será redirecionado para uma página com as informações.

COMO FAZER A CONSULTA NO APLICATIVO

Faça o download do app "Pessoa Física" na loja de aplicativos do seu celular;

Na página inicial, vá à opção "Consulta Restituição";

Informe seu CPF e clique no ícone da lupa;

Em seguida, serão mostradas as informações.