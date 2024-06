Receita Federal libera consulta ao 2º lote da restituição do Imposto de Renda; veja quem tem direito

Nesta sexta-feira (21), a Receita Federal libera o acesso ao segundo lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A expectativa é de que as quantias de quem tem valores a receber sejam disponibilizadas na próxima sexta-feira, 28 de junho, último dia útil do mês.

No dia 31 de maio, último dia do prazo para a declaração do IRPF, foi liberado o primeiro lote da restituição, no qual foi pago cerca de R$ 9,5 bilhões — maior valor já restituído aos contribuintes. Neste segundo lote, a expectativa é de pagamento de aproximadamente R$ 6 bilhões.

Veja também Negócios Lula reforça isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5 salários: 'Vamos garantir isso' Negócios Lula critica pagamento bilionário de dividendos a acionistas da Petrobras: 'Fiquei meio nervoso'

De acordo com Lyana Rocha, supervisora de contabilidade e tributário do grupo Dominus, estão incluídos neste segundo lote pessoas de grupos prioritários e aquelas que entregaram as declarações nos primeiros dias.

"A faixa prioritária para restituição do IRPF inclui idosos, com prioridade para aqueles com idade igual ou superior a 80 anos; contribuintes com deficiência física ou mental, ou com doença grave; e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério", completa Lyana Rocha.

Para a especialista, com um número cada vez mais de declarações sendo recebido, é essencial o pagamento da restituição, principalmente pelo grande potencial de retorno econômico com os valores a receber.

A devolução de parte do valor pago em 2023 ao IRPF é importante porque alivia a carga financeira dos contribuintes, permitindo uma melhor gestão de seus recursos; promove justiça fiscal, corrigindo possíveis excessos no recolhimento de impostos; e injeta dinheiro na economia, o que pode estimular o consumo e ajudar no crescimento econômico" Lyana Rocha Supervisora de contabilidade e tributário do grupo Dominus

Como consultar e próximos lotes

Para saber se o contribuinte está apto a receber os valores da restituição do IRPF, basta consultar o site da Receita Federal ou o aplicativo Meu Imposto de Renda. Em ambas as opções, basta selecionar a opção "Consultar Restituição" e fornecer os dados solicitados.

"O montante financeiro a ser devolvido no segundo lote de restituição do IRPF varia a cada ano. Em 2023, o primeiro lote devolveu cerca de R$ 6 bilhões. Para o segundo lote, a expectativa é que seja um valor próximo a este, podendo variar conforme o número de contribuintes prioritários e a quantidade de declarações entregues", projeta Lyana Rocha sobre os valores a serem pagos nesta segunda leva de restituições.

A supervisora de contabilidade e tributário também enumera que públicos deverão receber os próximos valores do IRPF 2024. Os pagamentos serão realizados no último dia útil dos meses seguintes (31 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro).

"Nos próximos três lotes de restituição do IRPF, devem receber os contribuintes que entregaram suas declarações no prazo, mas não se enquadraram nos critérios de prioridade; aqueles que corrigiram informações em suas declarações, que inicialmente caíram na malha fina, e foram regularizadas; contribuintes que possuem valores a restituir menores, conforme a ordem de processamento das declarações pela Receita Federal", finaliza Lyana Rocha.