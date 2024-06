Lula critica pagamento bilionário de dividendos a acionistas da Petrobras: 'Fiquei meio nervoso'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, durante entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste e à Verdinha, na manhã desta quinta-feira (20), sobre a sua indignação quanto ao não pagamento de imposto de renda sobre dividendos.

"Esses dias fiquei meio nervoso porque nós pagamos R$ 45 bilhões de dividendos para os acionistas minoritários da Petrobras, R$ 45 bilhões e não paga um centavo de imposto de renda. E você, Jéssica (jornalista que entrevistou o presidente, Jéssica Welma), depois de trabalhar o mês inteiro no microfone da Verdinha, você vai receber o seu salário e vem descontado 27,5% de imposto de renda”.

Ele ponderou sobre os ganhos de participação de lucros, pago a trabalhadores por algumas empresas, também possuírem o desconto do Leão. “O trabalhador ganha uma miséria de participação nos lucros, no final do ano, e tem que pagar imposto de renda e nesse país, quem ganha dividendos não paga imposto de renda”.

O presidente ainda afirmou que o seu governo está tentando “elevar um pouco o padrão de vida das pessoas mais humildes para que ele se transforme em um padrão de consumo de classe média”.

“Para que as pessoas possam morar em uma casinha melhor, possam ter uma escola melhor, possam em um final de semana ir com a família em um restaurante. É só isso que a gente quer, mas isso é muito difícil porque os que estão em cima não querem que os que estão embaixo subam um degrau na escada”.

Confira a entrevista exclusiva de Lula ao Diário do Nordeste e à Verdinha FM:

Assunto é debatido pelo presidente pelo menos desde o início deste ano

Desde o início do ano o presidente Lula vem batendo nessa tecla de que os dividendos deveriam ter desconto de imposto de renda. Em janeiro, em entrevista a uma rádio da Bahia, ele deu uma declaração de que "neste país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda, e quem vive de salário, paga imposto de renda".

Na época, ele também reforçou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estaria ciente do seu desejo em fazer ajustes nessa política de cobrança de impostos.