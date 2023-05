Receita encerra prazo para 1º lote de restituição do Imposto de Renda nesta quarta (10)

A Receita Federal encerra o prazo para quem deseja receber o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda no próximo dia 31 de maio. O contribuinte que deseja ser encaixado neste lote, deverá preencher a declaração até as 23h59 nesta quarta-feira (10).

Nesta quarta também é o último dia para optar pelo débito automático desde a primeira cota do parcelamento ou no valor total do pagamento à vista.

A Receita Federal alerta que para receber a partir do próximo 31 de maio, é preciso estar na lista de prioridade e não cair na malha fina.

Para os contribuintes que optarem pela entrega da declaração a partir de quinta-feira (11), só devem receber a restituição no segundo lote, a partir de 30 de junho.

Veja o calendário de pagamento da restituição do IR

1º lote - 31 de maio

2º lote - 30 de junho

3º lote - 31 de julho

4º lote - 31 de agosto

5º lote - 29 de setembro

