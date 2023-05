Ceará anuncia financiamento de US$ 40 milhões com Banco Mundial para ampliação do Porto do Pecém

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) informou, na manhã desta quarta-feira (10), que está em curso um financiamento de US$ 40 milhões com o Banco Mundial para a ampliação do Porto do Pecém. O recurso será destinado para construção de um berço de atracação específico para o hidrogênio verde.

O anúncio foi feito durante evento de assinatura do Green Hydrogen Corridor entre Porto do Pecém e Porto de Roterdã, e do Green Ports Partnership (Parceria de Portos Verdes), entre Países Baixos e Governo do Ceará. Os dois documentos impulsionarão a instalação do hub de hidrogênio verde no Complexo do Pecém.

"Nós temos um financiamento em curso com o Banco Mundial, inclusive de ampliação de investimentos no Porto do Pecém, da ordem de US$ 40 milhões. Vamos então fazer um investimento aqui no Porto do Pecém, ampliação do nosso berço, criar um específico para o hidrogênio verde, assim como para a amônia".

O governador também disse que com a Transnordestina será possível trazer grãos da região de Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) ao Pecém e volte para as áreas produtoras com fertilizantes.

"Nós imaginamos que no futuro, com a Transnordestina também, que o nosso porto vai poder trazer grãos da região do Matopiba e voltar com amônia produzida a partir do hidrogênio verde. Então vamos fazer essa ampliação no Pecém para adaptar para essa nova realidade", disse Elmano.

Consolidação do hidrogênio verde

Segundo o vice-presidente do Cipp, Fábio Grandchamp, um fator-chave que traria mais velocidade ao processo de consolidação do hidrogênio verde seria a assinatura de contratos firmes de demanda.

"Se eles começarem a ser assinados, isso permitiria que o hidrogênio verde aqui no Pecém pudesse chegar na Europa ainda em 2026, 2027. Esse é o pedido que eu gostaria que ficasse com essa ilustre delegação que está aqui hoje, de incentivar que consumidores fechem contratos de compra", acrescentou.

Grandchamp reforça que isso vai gerar um 'efeito dominó' que fará com que os projetos no Pecém decolem mais rápido. "Nós estamos prontos e hoje damos mais esse passo importante criando o corredor de hidrogênio entre Pecém e Rotterdã em um esforço de conectar o hidrogênio verde porta a porta desde a produção no Pecém até o consumidor final na Europa".

Entre as vantagens do Pecém citadas por Grandchamp estão disponibilidade de terra para suportar o crescimento e porto capaz de movimentar qualquer tipo de carga.

"Temos políticas de incentivo que facilitam a atração dos negócios, incluindo a nossa ZPE, a nossa free zone que oferece incentivos fiscais. Temos mão de obra qualificada. O estado do Ceará, para quem não sabe, tem as suas escolas e universidades sempre muito bem posicionadas nos rankings do Brasil".

