Receita abre consulta ao 5º e último lote do Imposto de Renda; saiba como consultar

A Receita Federal abriu nesta sexta-feira (22) as consultas ao quinto e último lote de restituições do Imposto de Renda 2023, relativo ao ano-base 2022.

Ao todo, o lote será pago a 1,26 milhão de contribuintes, e as restituições somam R$ 1,96 bilhão. Os recursos serão depositados no próximo dia 29.

Do total a ser pago, a Receita informou que R$ 507 milhões serão destinados aos contribuintes com prioridade no recebimento, entre idosos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou aqueles que receberam prioridade por utilizarem a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

Como consultar

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou a consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

Assuntos relacionados

A Receita lembra, ainda, que a consulta pode ser realizada pelo aplicativo para tablets e smartphones, que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Pagamento

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. A Receita explica que se, por algum motivo, o crédito não for realizado - em caso de conta desativada, por exemplo - os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.