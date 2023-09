Amazon irá introduzir anúncios no 'Prime Video' a partir do próximo ano; veja em quais países

A Amazon anunciou, nesta sexta-feira (22), que irá introduzir anúncios no streaming Prime Video. A mudança vale, inicialmente, para usuários dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha e do Canadá. A previsão é de que as propagandas comecem a aparecer no início do próximo ano. Informações são do O Globo.

Nesses países, clientes do serviço que não quiserem ver os anúncios durante os programas, séries e filmes, terão de pagar um valor extra de US$ 2,99 (R$ 15) nas assinaturas.

De acordo com O Globo, a inserção da publicidade no streaming ocorre num momento em que a varejista está envolvida em um programa de corte de custos na empresa. A medida segue outras semelhantes já adotadas pela Netflix e pela Disney, por exemplo. Além disso, provedores de streaming também têm sido afetados pela concorrência.

Os anúncios deverão ser exibidos também para usuários de outros países, como França, Itália, Espanha, México e Austrália, ao longo do próximo ano, segundo a Amazon. Não há informações sobre a aplicação da medida no Brasil.