Amazon confirma nova data do Prime Day para outubro no Brasil

A empresa Amazon anunciou uma nova data do Prime Day, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de outubro deste ano. O Mega Oferta Amazon Prime será exclusivo para assinantes do Prime. Conforme o portal Tecnoblog, 19 países participarão do evento.

Para os clientes se preparem, a empresa liberou um "guia", que inclui a dica de criar lista de compras, seguir ofertas e verificar os meios de pagamento.

Algumas ofertas já foram anunciadas, como os descontos para o serviço Prime e Kindle Unlimited.

Dentre os países, estão:

Austrália

Áustria

Bélgica

Brasil

Canadá

China

França

Alemanha

Itália

Japão

Luxemburgo

Países Baixos

Polônia

Portugal

Cingapura

Espanha

Suécia

Estados Unidos

Reino Unido

A data do Mega Oferta Amazon Prime ocorre um mês antes da Black Friday 2023, que será realizada no dia 24 de novembro.