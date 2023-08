Cartão de crédito da Amazon dará até 5% de cashback em compras no site; veja detalhes

A Amazon lançou oficialmente nesta terça-feira (8) os primeiros cartões de crédito da plataforma no Brasil. Segundo o presidente da empresa no País, Daniel Mazini, os clientes terão cashback em todas as compras feitas com o método de pagamento, com retorno de até 5% nas transações. Os cartões estarão disponíveis para solicitação de todos os públicos até o fim de agosto.

“Estamos celebrando um dia muito importante para se comparar com outros varejistas que já têm cartões e trazer uma experiência melhor para os nossos clientes e para poder recompensá-los. Eu sempre ouço: 'Sempre faço compras minhas na Amazon, tem algum programa fidelidade?' Agora você pode ganhar nas suas compras feitas na Amazon, além de pontos em qualquer outra compra em que você use o cartão”, enfatiza.

Daniel Mazini deu detalhes de como irão funcionar os dois cartões. O primeiro, chamado de Prime, é destinado para os assinantes mensais da plataforma, enquanto o segundo, Amazon.com.br, para os demais públicos. Ambos terão a bandeira Mastercard e serão administrados pelo Bradesco.

As duas modalidades terão anuidade grátis e a garantia de benefícios duradouros de acordo com a plataforma, o que significa que, em toda e qualquer compra feita com o cartão de crédito da Amazon, o cliente ganha cashback.

Os benefícios do cashback incluem:

​Cashback para toda e qualquer compra feita utilizando o cartão Amazon;

Para compras feitas na plataforma, o cliente Amazon.com.br terá cashback de 3%; cliente Prime, 5%.

Compras internacionais, viagens, drogarias e entretenimento terão cashback de 2%;

de 2%; Outras transações terão cashback de 1%.

5% Esse é o cashback que assinantes da Amazon terão em compras feitas no site usando o cartão Prime

Segundo o presidente da Amazon no Brasil, os pontos não têm valor mínimo de compras para serem acumulados, podem ser utilizados mensalmente na plataforma e não expiram. A única exigência é que a fatura esteja em dia e o cartão tenha sido usado pelo menos uma vez nos últimos três anos.

Legenda: Cartões de crédito da Amazon Foto: Divulgação/Amazon

Adaptação ao público

A solicitação dos cartões da Amazon já pode ser feita por alguns clientes, e até o fim de agosto, a plataforma afirma que já poderá ser solicitada por todos os brasileiros.

Conforme Daniel Mazini, a chegada dos novos métodos de pagamento da plataforma traz maior segurança de olho em fidelizar os clientes e garantir maior conversão de vendas para o site.

“Vai cobrir muitas necessidades para os clientes. O brasileiro gosta de e-commerce, procurando melhor os preços e a experiência. O brasileiro troca muito de e-commerce na hora de efetuar a compra, então a fidelidade do e-commerce é um desafio para todos nós no Brasil. A gente traz uma experiência boa com a Amazon em catálogo, rapidez, preços e ofertas e meio de pagamento também é uma área que a gente reforça muito aqui no Brasil”, explana.

Ainda conforme o presidente da plataforma no País, o novo método está alinhado com o parcelamento no cartão de crédito, que Mazini informa ser a principal forma de pagamento para compras efetuadas pelos brasileiros.

“Expandimos a forma de pagamento para boleto, que só existe no Brasil, expandimos para parcelamento no cartão de crédito pré-aprovado, característica do Brasil, lançamos o Pix. Hoje em dia, se vocês considerarem as compras feitas na Amazon, menos da metade são feitas no cartão de crédito. A maioria está sendo feita com parcelamento, Pix, boleto, pontos, com as condições que trazemos para o Brasil”, enumera.

Como funcionam o cashback e o resgate de pontos

Ambos os cartões oferecerão 2% de retorno em pontos Amazon para compras em restaurantes, drogarias, viagens, entretenimento e compras internacionais, e 1% em pontos Amazon em todas as outras compras fora do site.

Para comemorar o lançamento, durante os primeiros três meses, os clientes aprovados receberão um benefício de boas-vindas de 50 pontos (no valor de R$ 50) para membros Prime e 10 pontos (no valor de R$ 10) para membros não Prime.

Os pontos Amazon poderão ser resgatados apenas na Amazon.com.br e não expiram. O acompanhamento do saldo será realizado na carteira Amazon, no menu “Sua conta”, dentro de “Seus pagamentos”.

Cada ponto ganho equivale a 1 real no Cartão de Crédito Amazon Prime ou no Cartão de Crédito Amazon.com.br. Os clientes podem visualizar quantos pontos serão disponibilizados após o pagamento da fatura, dentro da página de gerenciamento do cartão na Amazon.com.br.

Ao fazer uma nova compra, o cliente poderá escolher usá-los no pagamento total ou parcial, o que simplifica o gerenciamento das recompensas. Os benefícios do Cartão de Crédito Amazon Prime e do Cartão de Crédito Amazon.com.br incluem:

Cartão de Crédito Amazon.com.br

3% em pontos Amazon ao comprar na Amazon.com.br.

2% em pontos Amazon nas compras em restaurantes, drogarias, viagens, entretenimento e compras internacionais fora da Amazon.com.br.

1% em pontos Amazon em todas as outras compras realizadas fora da Amazon.com.br.

Pontos Amazon não expiram e cada ponto equivale a 1 real gasto no cartão.

Parcelamento estendido, sem juros, em até 15 vezes na Amazon.com.br para produtos selecionados.

Sem tarifa de anuidade.

Benefícios do cartão de crédito Mastercard Platinum. Para mais informações, acesse aqui.

Cartão de Crédito Amazon Prime

5% em pontos Amazon nas compras feitas na Amazon.com.br.

Todos os outros benefícios do Cartão de Crédito Amazon.com.br.

* A jornalista viajou a São Paulo a convite da Amazon.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE