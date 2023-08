Entenda o que é a Drex, nova moeda digital emitida pelo Banco Central

Uma nova moeda digital brasileira foi definida nesta segunda-feira (7) pelo Banco Central (BC). Intitulada Drex, ela ainda está em fase de testes e não possui cronograma oficial de lançamento.

A expectativa, conforme publicado pelo g1 e pela coluna de Andréia Said é que seja liberada ao público somente no final de 2024, segundo o coordenador da iniciativa do real digital do BC, Fabio Araújo.

O tema já era discutido há muitos anos. Em 2020, a autarquia organizou um grupo de trabalho para estudar a emissão de uma moeda digital do Brasil. As diretrizes foram divulgadas em 2021.

Como vai funcionar?

A Drex terá as utilidades parecidas com as do Pix. Entre as funcionalidades, há a possibilidade de compra e venda de títulos públicos.

A moeda servirá como uma "nova expressão das cédulas físicas". Ela terá as mesmas garantias e é fundamentada pelas mesmas políticas econômicas do real convencional.

"Ou seja, poderá movimentar seus Reais Digitais da mesma forma que você movimentaria seus recursos hoje depositados nos bancos", diz o BC em nota.

Poderão ser feitos pagamentos em lojas, por meio de seu banco ou instituição de pagamento, além de poder usar o próprio Pix para transações. Como acessar a Drex? Quando estiver disponível, a Drex será acessada por meio de uma carteira virtual que pertencerá ao cliente e ao banco ou agente autorizado pelo BC. Segundo o BC, a moeda digital poderá ainda ser trocada pelo papel-moeda, e vice-versa.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE