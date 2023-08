Como consultar 'dinheiro esquecido' em bancos? R$ 7,18 bi de valores a receber não foram sacados

Brasileiros com dinheiro esquecido no sistema financeiro ainda não sacaram cerca de R$ 7,18 bilhões, até o fim de junho, conforme divulgou o Banco Central (BC) nessa segunda-feira (7). Até agora, o Sistema de Valores a Receber (SVR) devolveu somente R$ 4,43 bilhões, do total de R$ 11,61 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras.

Divulgadas com dois meses de defasagem, as estatísticas sobre o programa de devolução de recursos indicam que, até o fim de junho, apenas 15.047.629 correntistas resgataram os valores, em relação ao número de beneficiários. Isso representa somente 27,37% do total de 54.975.627 incluídos na lista desde o início do programa, em fevereiro do ano passado.

O SVR é um serviço do Banco Central no qual é possível consultar se pessoas físicas, inclusive, falecidas, e empresas, têm dinheiro esquecido em agências bancárias, consórcios ou outras instituições.

Entre os que já sacaram valores, 14.475.821 são pessoas físicas e 571.808, pessoas jurídicas. Entre os que ainda não fizeram o resgate, 37.113.119 são pessoas físicas e 2.814.879, pessoas jurídicas.

A maioria das pessoas e empresas que ainda não fizeram o saque têm direito a pequenas quantias. Os valores a receber de até R$ 10 concentram 63,07% dos beneficiários. Os valores entre R$ 10,01 e R$ 100 correspondem a 24,99% dos correntistas. As quantias entre R$ 100,01 e R$ 1 mil representam 10,18% dos clientes. Só 1,77% tem direito a receber mais de R$ 1 mil.

Veja como consultar se você tem valores a receber

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br, do Banco Central;

Use o CPF e data de nascimento ou CNPJ e data de abertura da empresa para consultar se você tem valores a receber. Se sim, guarde a data que o sistema informará;

Quando não existe login no Gov.br, é possível fazer cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store);

É necessário um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para solicitar os recursos. Não será possível acessar o sistema com login Registrato;

Volte ao site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada e use o login Gov.br para acessar o sistema, saber qual o valor disponível e solicitar a transferência;

Caso perca a data de resgate, acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br em outro dia e o sistema informará nova data para retorno.

Cuidado com golpes

O Banco Central aconselha o correntista a ter cuidado com golpes de estelionatários que alegam fazer a intermediação para supostos resgates de valores esquecidos. O órgão destaca que todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos, que não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais.

O BC também esclarece que apenas a instituição financeira que aparece na consulta do Sistema de Valores a Receber pode contatar o cidadão. O órgão também pede que nenhum cidadão forneça senhas e esclarece que ninguém está autorizado a fazer tal tipo de pedido.

