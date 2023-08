Amazon abre vagas em Fortaleza com ganho de até R$ 22 mil por mês

A Amazon Logística abriu vagas para o seu programa de entregas de última milha em Fortaleza, o Delivery Service Partner (DSPs – Parceiro de Serviço de Entrega, em português). O projeto é um dos componentes da malha logística da Amazon no Brasil, que alcança 100% das cidades.

A entrega de última milha (ou last mile, em inglês) é a etapa final de delivery de um produto ou serviço. No e-commerce, o last mile é o processo de levar o item do Centro de Distribuição (CD) até o endereço do cliente. Vale lembrar que a empresa possui um CD em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a Amazon, para participar do programa, não é necessária experiência prévia em logística. A ideia é desenvolver os empreendedores. "O projeto busca pessoas com espírito de liderança e empreendedorismo para contratar e gerenciar motoristas que realizam entregas pelo país", destaca a Amazon.

Como funciona e como participar

O investimento inicial de um DSP gira em torno de R$ 45 mil, destinados para fluxo de caixa e início das operações. Essa empresa de entrega operará cerca de 20 a 40 motos e vans por dia.

O faturamento mensal, conforme a Amazon, pode ficar entre R$ 150 mil e R$ 350 mil, com um lucro potencial estimado de R$ 12 mil a R$ 22 mil mensais. A companhia fornece tecnologia e coloca à disposição dos parceiros serviços que facilitam a criação de suas empresas.

Interessados na seleção devem acessar este link e proceder com a inscrição.

“Hoje, temos sistemas e tecnologias com Inteligência Artificial e Machine Learning que auxiliam na otimização do processo de rotas, e ajudam os motoristas na realização das entregas", explica Rafael Caldas, líder da Amazon Logística no Brasil.

A Amazon Logística opera com total de 32 DSPs, em Estações de Entregas espalhadas por Fortaleza, Brasília (DF), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Salvador (BA), Goiânia (GO), Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Guarulhos (SP), São Paulo (SP), Embu das Artes (SP), Indaiatuba (SP), São Bernardo do Campo (SP), Recife (PE), Salvador (BA), Duque de Caxias (RJ).

No Brasil, a Amazon possui uma cadeia de 10 Centros de Distribuição e 24 Estações de Entrega.

Mais de 270 mil empregos

Em 2018, a Amazon lançou o programa DSP globalmente para expandir a sua rede de transporte. Isso exigiu a construção de grandes equipes e um olhar para as comunidades locais, diz a companhia.

Desde o lançamento do programa, mais de 3.000 DSPs construíram seus próprios negócios com a Amazon em 14 países, criando mais de 275.000 empregos e entregando mais de um bilhão de pacotes para clientes em todo o mundo.

Além de Fortaleza, a Amazon também abriu vagas no programa DSP em Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e em Indaiatuba (SP).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil