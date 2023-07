Amazon bate recorde de vendas no Prime Day e dobra número de empregos no Ceará

A Amazon registrou crescimento de 50% nas vendas durante o Prime Day 2023, em comparação com o evento do ano passado.

No dia 11 de julho, a empresa obteve o melhor resultado para um dia de vendas da história

Durante os 2 dias de evento, o tráfego do site aumentou em 100%, alcançado um pico de 3 milhões de visualizações por minuto.

Top 10 por unidades vendidas

Echo Pop

Echo Dot 5ª geração

Omo

Cerveja Corona

Aperitivo Bitter Campari

Fire Stick TV

Amaciante Concentrado Comfort Frescor Intenso

All New Kindle Paperwhite 2022

Whey Zero Lactose Sabor Cacau Piracanjuba

Café Torrado e Moído Baggio

Empregos no Ceará

Durante o evento, a gigante do e-commerce dobrou o número de trabalhadores no Centro de Distribuição do Ceará, localizado em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Foram adicionados mais de 400 empregos temporários. Uma parte destes é absorvida definitivamente.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil