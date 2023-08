Cidade Alpha atinge R$ 1 bilhão em casas construídas e gera 20 mil empregos

O megaempreendimento imobiliário Cidade Alpha, localizado no Eusébio, superou a marca de R$ 1 bilhão em investimentos na construção de casas.

Segundo um balanço ao qual esta Coluna teve acesso, já foram finalizadas 626 unidades residenciais no condomínio, até julho deste ano, totalizando o montante aplicado de R$ 1,05 bilhão. A construção das casas gerou 2,5 mil empregos diretos e outros 2,5 mil indiretos, conforme o levantamento realizado pelas associações que atuam na gestão do complexo.

Há ainda outras 669 obras em andamento, representando mais R$ 1,1 bilhão em investimentos feitos pelos proprietários dos terrenos. São mais 8 mil empregos sendo gerados diretamente, além de 13 mil indiretos.

Para chegar a estes números, o levantamento toma como base uma pesquisa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, segundo a qual, a cada R$ 1 milhão de investimento, a construção civil cria 7 empregos diretos e 11 empregos indiretos.

Em média, cada casa da Cidade Alpha custa de R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões.

Segundo Raimundo Freire, presidente da Associação AlphaVille Ceará 3, vinculada à Associação AlphaVille Ceará (Associação Mãe), o potencial futuro do empreendimento ainda é gigantesco. Há mais de 2 mil lotes parados no condomínio, com capacidade de girar investimentos da ordem de R$ 4 bilhões nos próximos anos, incluindo venda de terrenos, construção e decoração dos imóveis.

Problemas

Segundo Freire, apesar do enorme impacto econômico do empreendimento - o qual, segundo ele, é um dos grandes impulsionadores do PIB de Eusébio -, a negligência do poder público com o entorno gera uma série de gargalos aos moradores e investidores.

Um deles é a dificuldade de acesso. A morosidade nas obras do Quarto Anel Viário, que se arrastam por anos, é uma das principais queixas. Iluminação e segurança públicas também são óbices enfrentados nos arredores.

