Terrazo Shopping inaugura supermercado e atinge 90 lojas abertas

Inaugurado no dia 18 deste mês, o Terrazo Shopping abriu, nos últimos dias, uma de suas principais operações, o Supermercado Guará. A loja tem 1.400 metros quadrados de área de vendas e é a 11ª unidade da rede Guará no Ceará, sendo segunda no Eusébio. O novo supermercado criou 90 empregos diretos.

Com o Guará em funcionamento, o Terrazo atingiu a marca de 90 operações ativas. Segundo a administração do shopping, a expectativa é alcançar 135 lojas abertas até o fim do ano. As inaugurações ocorrerão gradualmente.

Inaugurações previstas

Conforme o Terrazo, nos próximos dias, cinco novas operações abrirão as portas. Veja a lista abaixo.

Drogaria Ceará (1º/8)

Exalla Cosméticos (4/8)

Cookie Stories (5/8)

Couro Fino (10/8)

DLT (10/8)

LISTA DE LOJAS DO TERRAZO SHOPPING

Allamar

Alô Bijoux

America News

Angélica Bernardo

Athos

Audace

Badauê Acessórios

BanBan Calçados

BDG Turbinados

Bebelu Sanduíches

Bebêtenkitê

Botocenter

Cacau Show

Carmen Steffens Maison

Casa Freitas

Chaveiro Junior

Cheirin Bão

Chica Fulô

Chopperia Heineken

Cílios dos Sonhos

Claro Net

Clickks Eyewear

Colchão Conforto

Comfort Sapataria

Construtora Montenegro

Container Baby & Kids

Cookies Stories

Cosechas

Couro Fino

Cria

Cuor Di Crema

CVC

D’Metal

De Bem com a Vida

Divina Terra

DLT

Drogaria Ceará

DryClean USA

Dulê

Escola de Ballet Mônica Luiza

Exalla Cosméticos

Fábrica Di Chocolate

Flipwash

Fuji Lounge & Steak House

Gendai

Gerardo Bastos

Gigi Flores Conceito

Go Juice

Greenlife

Guará Supermercados

Hdoc Conceitp

Ice Cream Roll

Infolink

Irachai

Itamaraty

Johnny Rocket’s

Kapeh

Kopenhagen

La Clofit

LanLan

Leaf Salads

Lila Natural

Lindona Comésticos

Lô Presentes

Loft

Loly Balas

Love Make Up

Lupo

Maria Açaí

Menezes Ourivesaria

Milky Moo

Milon

Mini Kalzone

Morana

MR. Pretzel

Nany Maia Stúdio

Normatel - Multi Variedades

O Boticário

Orolaser

Óticas Boris

Óticas Carol

Óticas Visão

Parkinho

Patel Zinn

Piticas

PJ Barber Club & PJ KIds

Planet Park

Plus Cell

PP CEll Conceito

Pra Lá de Bom

Puro Açaí

Quartus

Rei dos Celulares Conceito

Renata Colchoaria

Renner

Ri Happy

Rosamango

Roupa Santa

Samsung

Sapataria Nova

Sarella Shoes

Skyler

Smartphone Service

Sobrancelhas Design

Sola do Sapato

Solar Magazine

Spoleto

Stanley

Stilosa Pratas

Subway

The Coffee

Tio Armênio & Zio Cucina

Tita Prata & Acessórios

Touti

Trenzinho

Unhas Cariocas

Up! Sport Nutrition

Upa Lelê

Usaflex

Vivara

Vivo

Yume Costumes

Zero

Zizz

A lista acima inclui as lojas previstas. Parte já está em operação e outras ainda serão abertas.

