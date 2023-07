Terrazo Shopping é inaugurado e já planeja dobrar área e chegar a 80% de ocupação no fim de 2023

Maior empreendimento da região do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, o Terrazo Shopping foi inaugurado oficialmente na manhã desta terça-feira (18). Em evento que contou com a presença de diversas autoridades da cidade e do estado, o novo centro de compras já conta inclusive com planos de expansão.

De acordo com o CEO da Dasart Malls, empresa que administra o shopping, Vitor Frota, a meta é, ainda em 2023, chegar a 80% de Área Bruta Locável (ABL) ocupada. Aproximadamente 70% de ABL no empreendimento já está locada, com 135 operações ativas já na inauguração e duas mil vagas de estacionamento.

Ainda segundo Vitor Frota, o objetivo é dobrar a ABL para mais de 60 mil metros quadrados (m²). Hoje, o Terrazo conta com 32 mil m². Ainda não há prazo definido para essa expansão, mas segundo o CEO da Dasart Malls, o projeto só estará definitivamente concluído quando atingir esta meta.

Legenda: Vitor Frota, Silvio Frota, Elmano de Freitas, Fernando Cirino, Ricardo Cavalcante e Salmito Filho na inauguração do Terrazo Shopping Foto: Fabiane de Paula

Vitor Frota CEO da Dasart Malls "Acredito que foi um sucesso e temos 135 operações contratadas já para os próximos meses de 192 possíveis. Nada como ver ele pronto para gerar mais confiança para que mais lojistas venham. A gente tem a área gourmet ainda para inaugurar, mais ou menos em novembro".

Vitor Frota também explicou que a área gourmet será inaugurada em novembro, inicialmente com quatro restaurantes. Serão eles: Tio Armênio, Zio Cucina, Fuji Lounge & Steak House e Manzo Parrilla. Este espaço ficará na área externa do empreendimento.

Legenda: Vitor Frota, CEO da Dasart Malls, discursa na inauguração do Terrazo Shopping Foto: Fabiane de Paula

A abertura oficial do shopping conta ainda com várias lojas em negociação, incluindo megalojas e lojas-âncora. Vitor Frota projetou que, "quando estiver tudo plenamente funcionando, a gente acredita perto de 1 mil empregos diretos e quase 3 mil indiretos".

VEJA IMAGENS DO NOVO SHOPPING:

Legenda: Visão da praça de alimentação do shopping Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Praça de alimentação do Terrazo Shopping Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Uma das áreas de evento do Terrazo Shopping Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Espaço de lojas no Terrazo Shopping Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Uma das áreas de eventos do Terrazo Shopping conta com uma exposição sobre automobilismo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Terrazo Shopping já conta com lojas abertas, como a Renner Foto: Fabiane de Paula

