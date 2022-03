Ranking mostra setores de empresas com mais reclamações de consumidores no Brasil; veja lista

Os problemas relacionados a planos de saúde são os que mais causam transtornos aos brasileiros, totalizando 24,9% das reclamações registradas no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em 2021.

As principais queixas estão ligadas a reajustes abusivos (27,4%), recusa de cobertura de serviços (16,2%) e a falta de informação (13,1%).

No primeiro caso, a maioria das reclamações envolve planos coletivos. A categoria, contudo, não é regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Não é novidade que esses convênios provocam dor de cabeça aos consumidores. Após oito anos seguidos, o setor de saúde suplementar só deixou de liderar o ranking em 2020.

Legenda: Veja o ranking nos últimos quatro anos Foto: Idec / Divulgação

Naquele primeiro ano de pandemia de Covid-19, os problemas relacionados a serviços financeiros assumiram a primeira colocação. Para o advogado do Idec, Igor Marchetti, a mudança de posições demonstra que a crise sanitária represou a busca por alguns serviços.

“Com a retomada dos setores da economia, é possível notar a retomada a uma certa ‘normalidade’ e, com isso, temos a volta de Saúde como principal tema demandado”, avalia.

Outro ponto, acrescenta, é o aumento proporcional das outras demandas elencadas, como Turismo, Transporte Aéreo, Energia Elétrica, Educação etc. “Isso demonstra a pulverização das demandas de consumo em vários grupos", completa.

O Diário do Nordeste questionou à ANS sobre o acompanhamento da situação e o que o órgão tem a dizer sobre o resultado da pesquisa.

A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) — que representa 15 operadoras — também foi procurada para informar o posicionamento das empresas.

Serviços financeiros continuam causando transtornos aos consumidores

Em segundo lugar na pesquisa, aparece a categoria de Serviços Financeiros, com 21,5% dos registros. Dentro desse segmento, o maior número de reclamações se deve à cobrança indevida (21%), falha de informação (15,8%) e problemas com renegociação de dívidas (13%).

Na terceira colocação, ficaram as dúvidas e queixas relacionadas a outros tipos de serviços, com 11,9% dos atendimentos. Os problemas mais demandados foram relativos a contratos (17%), seguido por vício de qualidade no serviço prestado (14,5%) e cobrança indevida (13%).

Na sequência ficaram as dúvidas e queixas relacionadas a Produtos, com 8,7%. Na liderança ficaram os problemas com ofertas, com 35,5%, seguido por vício de qualidade, com 33,3%, e falha de informação, com 10%