Ranking do Procon: as empresas que mais recebem reclamações em Fortaleza

Neste Dia do Consumidor, o Procon Fortaleza divulgou um ranking com as empresas que receberam o maior número de reclamações dos clientes em 2021.

A Cagece ocupa a primeira colocação, acumulando 263 queixas fundamentadas. Em segundo lugar, aparece a Enel, somando 153 reclamações. O top 3 é completado pela Samsung (56 reclamações).

As cobranças indevidas representam mais da metade dos registros dos consumidores no Procon.

Ranking de reclamações

Cagece: 263 reclamações Enel Distribuição Ceará: 153 Samsung: 56 Caixa Econômica Federal: 48 Bradesco: 46 Banco BMG: 43 Oi S.A: 40 Via Varejo - Casas Bahia / Ponto Frio: 36 Oi Móvel: 35 Magazine Luiza: 32 Banco Pan: 27 Decolar: 27 Embracon: 25 B2 Care: 24 Banco do Brasil: 22 Itaú: 21 Santander: 21 Latam: 21

Considerando o número de reclamações fundamentadas, o Procon divulgou também o ranking das empresas que menos resolvem pendências dos consumidores nas audiências de conciliação.

São elas, por ordem de não resolutividade: Embracon Consórcios (92% não resolvidas); Banco do Brasil (86,36%); Banco Pan (85,18%); Ana Maria de Sousa ME - assistência técnica Samsung (73,07%); Santander (71,42%); Latam Airlines (71,42%); Itaucard (66,66%); B2 Care Serviços Tecnológicos de assistência técnica (66,66%); Samsung (64,28%) e Caixa Econômica Federal (62,50%).

A diretora do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, determinou o julgamento de processos das empresas que menos resolvem os problemas dos consumidores.

"Faremos, inicialmente, o julgamento de 25% das reclamações não atendidas pelas empresas. Esta é uma forma de alertar e educar as empresas para que evitem reincidir nas infrações ao direito do consumidor".