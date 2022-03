Dia do Consumidor tem ofertas de perfumes, comida e até casa; veja lista

Em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, nesta terça-feira (15), diversas lojas registram ofertas especiais. Os descontos vão desde produtos do setor imobiliário, passando por material de construção, itens cosméticos e até mesmo de confeitaria.

A iniciativa busca celebrar a data e tornar os produtos mais acessíveis ao público, tendo ofertas de até 50% em materiais de construção, assim como desconto de R$ 10 mil em casas.

Descontos pelo Dia do Consumidor

Le'Loyn Parfums

Legenda: Atualmente, a loja funciona com uma unidade no bairro Aldeota e outra no Shopping Iguatemi Fortaleza Foto: Divulgação/Le'Loyn Parfums

Para quem busca perfumes, a Le'Loyn Parfums oferece promoções exclusivas para o Dia do Consumidor, com produtos para os públicos masculino e feminino a partir de R$ 79. Dentre os variados produtos com ofertas, estão:

Rue Pergolese rouge feminino (100ml): saindo de R$ 159,90 por R$ 89

saindo de R$ 159,90 por R$ 89 Rue Pergolese black masculino (100ml): saindo de R$ 149 por R$ 79

saindo de R$ 149 por R$ 79 Carolina Herrera 212 vip men masculino (200ml): de R$ 749 por R$ 599

de R$ 749 por R$ 599 Hugo Boss the scent for her edp feminino (100ml): de R$ 599 por R$ 449

Para entrar em contato com a loja é possível acessar o Instagram @leloynparfums ou o número (85) 98609-8272. Os produtos também estão disponíveis nas lojas físicas do Shopping Iguatemi Fortaleza, no 1º piso, e da rua Leonardo Mora, 2450.

Acal Home Center

Com promoções que valem até o próximo domingo (20), a Acal Home Center concentra ofertas nas áreas de Pisos e Revestimentos, Kits Louças, Tintas, Caixas D'Água e Telhas. Os descontos podem sair de 8% até 30%, a depender do produto.

Pisos e Revestimentos: Cerâmica 47x47 colorado cinza da marca Pamesa, saindo de R$ 30 por R$ 20,90, com desconto de 30%. Válido até dia 15 de março.

Cerâmica 47x47 colorado cinza da marca Pamesa, saindo de R$ 30 por R$ 20,90, com desconto de 30%. Válido até dia 15 de março. Kits Louças: Conjunto bacia com caixa acoplada da marca Luzart, saindo de R$ 341,90 por R$ 299,90, com 12% de desconto. Válido até dia 20 de março.

Conjunto bacia com caixa acoplada da marca Luzart, saindo de R$ 341,90 por R$ 299,90, com 12% de desconto. Válido até dia 20 de março. Tintas: Tinta hplus branco neve 15 litros da marca Hidracor, saindo de R$ 99,90 por R$ 74,90, com 25% de desconto. Válido até dia 15 de março.

Tinta hplus branco neve 15 litros da marca Hidracor, saindo de R$ 99,90 por R$ 74,90, com 25% de desconto. Válido até dia 15 de março. Caixas D'Água: Caixa d'água em polietileno da marca Fortlev, saindo de R$ 241,70 por R$ 220, com 9% de desconto. Válido até dia 20 de março.

Caixa d'água em polietileno da marca Fortlev, saindo de R$ 241,70 por R$ 220, com 9% de desconto. Válido até dia 20 de março. Telhas: Telha de fibrocimento 213x50 da marca Brasilit, saindo de R$ 25,90 por R$ 23,90, tendo um desconto de 8%. Válido até dia 15 de março.

Para mais informações, é possível entrar em contato com a loja através do Instagram @acalhomecenter ou do número de telefone (85) 3492-5000.

A Acal tem unidades no Centro, Parangaba, Messejana, Caucaia e Aldeota. Neste último bairro, fica localizada no endereço avenida Desembargador Moreira, 2211.

Revestir Home Center

Assim como a Acal, a loja Revestir Home Center separou ofertas especiais nesta data. Os impermeabilizantes estão com até 20% de desconto, enquanto os pisos podem chegar até 50% de desconto. A promoção contempla principalmente o público que busca reformar a casa ou construir:

Porcelanato Creta: por R$ 29,90

por R$ 29,90 Revestimento 3D, da marca Belacer : saindo por R$ 19,90

: saindo por R$ 19,90 Impermeabilizante Viaplus top: saindo por R$ 49,90

É possível entrar em contato com a loja através do Instagram @revestirhomecenter ou em uma das quatro lojas físicas, localizadas no Eusébio e em Fortaleza. Endereços da Capital:

Avenida Augusto dos Anjos, 1742, Parangaba

Avenida Godofredo Maciel, 6155, Mondubim

Planet Smart City

Legenda: O preço das casas e dos lotes tem variações no valor a depender do município Foto: Divulgação/ Planet Smart City

Já no cenário da compra de imóveis, a empresa Planet Smart City também organizou promoções para a data.

De acordo com a CEO Brasil, Susanna Marchionni, o Mês do Consumidor abre oportunidades "para muitas pessoas realizarem o sonho da casa própria, pois sabemos que não é uma decisão de apenas um dia".

Assim, a empresa terá desconto de R$ 10 mil em lotes residenciais e casas prontas para morar nos municípios de Aquiraz e São Gonçalo do Amarante.

Lotes Residenciais: a partir de R$ 51 mil

a partir de R$ 51 mil Casas Prontas Para Morar: a partir de R$ 126 mil

Para entrar em contato com a empresa é possível acessar o Instagram @planetsmartcitybr ou o número (85) 3067-8505.

Pague Menos

As Farmácias Pague Menos estão com ofertas de até 50% de desconto, válidas no site da loja, até o próximo domingo (20). Dentre alguns produtos na promoção, estão:

Loção Hidratante Cerave (473 mL): 25% de desconto

25% de desconto Desodorante Rexona Powder Aerosol (90g): Promoção de Leve 3 e Pague 2

Promoção de Leve 3 e Pague 2 Hidratante Nivea Firmados Q10 Vitamina C (400mL): 60% de desconto na 2ª unidade

60% de desconto na 2ª unidade Spray Nasal Vick Primavera Proteção (15mL): Promoção de Leve 2 e Pague 1

Mais informações podem ser encontradas no Instagram @paguemenos ou através do número (85) 3488-8123.

Costa Mendes

Legenda: Na padaria Costa Mendes, o Dia do Consumidor terá duração de uma semana Foto: Divulgação/Costa Mendes Padaria

A padaria Costa Mendes também está atenta ao Dia do Consumidor, com promoções até domingo (20).

O estabelecimento conta com 50% de desconto no cento de docinho gourmet. Para quem quer realizar uma festa ou presentar alguém, o produto que custa R$ 199,99 está saindo por R$ 99,99. Dentre algumas regras para a oferta, estão:

Retiradas e Encomendas: somente até o dia 20 de março.

Sabores: 50 docinhos de brigadeiro belga e 50 docinhos de leite ninho

Para mais informações, é possível acessar o Instagram @padariacostamendes ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (85) 3494-5050. Endereços:

Av. Barão de Studart, 777, Aldeota

Rua Professor Costa Mendes, 609, Montese⠀⠀

Rua Raul Cabral, 103, Vila União