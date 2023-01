Quem ganha um salário mínimo e meio vai pagar Imposto de Renda em 2023? Entenda

Com o reajuste salarial em 2023, os trabalhadores que recebem um salário mínimo e meio passarão a pagar o Imposto de Renda, mas somente a partir de 2024, quando é recolhido o tributo do ano base anterior.

Entretanto, isso só ocorrerá se a tabela atual não for corrigida neste ano.

Atualmente, a isenção para a contribuição é aplicada somente para pessoas com uma renda de até R$ 1.903,98. Contudo, o salário mínimo deste ano ficou em R$ 1.302.

A Receita Federal ainda irá divulgar a tabela deste ano. Considerando as alíquotas atuais, quem recebe um salário mínimo e meio terá de contribuir. Veja:

Salário mínimo

Há uma expectativa de alteração desse valor do mínimo. Em dezembro último, o Congresso aprovou o orçamento de 2023 considerando já o salário de R$ 1.320.

A proposta, todavia, aguarda a sanção do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Quem é obrigado a declarar imposto de renda?

É obrigado a realizar a declaração do IRPF quem teve:

Rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil;

Ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto;

Isenção de imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias;

Operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

Posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 300 mil (31 de dezembro de 2021);

Receita bruta na atividade rural de tributáveis acima de R$ 142.798,50;

Quer compensar, em 2021 ou anos seguintes, prejuízos da atividade rutal de 2021 ou anos anteriores;

Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro

Que documentos são necessários?

DOCUMENTOS PESSOAIS:

CPF;

Comprovante de endereço;

Título de eleitor;

Última declaração de IR (se houver);

Número de conta a agência bancária para receber restituição;

Nome, CPF e data de nascimento de dependentes, alimentandos e cônjuge (se houver);

Número do recibo da declaração do ano anterior.

COMPROVANTES DE RENDA

Informes de rendimento fornecidos por todas as fontes pagadoras;

Informes de rendimento de instituições financeiras, como bancos e corretoras, nas quais o contribuinte possui conta-corrente, poupança ou aplicação financeira;

Comprovante de apuração mensal do carnê-leão (se houver) e dos DARFs pagos (se houver)

Informes de rendimentos do cônjuge, se a declaração for conjunta;

Informes de rendimento dos dependentes (se houver);

Informe de rendimento da entidade de previdência complementar (se houver);

COMPROVANTES DE GASTOS PARA DEDUÇÃO

Comprovantes de gastos com educação pessoal ou dos dependentes como creche, escola e faculdade;

Recibos ou notas fiscais de gastos com saúde do contribuinte ou de dependentes como consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais e radiológicos, aparelhos e próteses e planos de saúde no Brasil, sem limite de gastos;

Comprovante de pagamento de previdência complementar;

Comprovante de pagamento de pensão alimentícia judicial;

OUTROS COMPROVANTES

Comprovantes dos pagamentos de aluguéis ou arrendamento rural, como recibos, comprovantes de depósito ou transferência bancária;

Comprovante de pagamentos realizados a profissionais autônomos como advogados, engenheiros, arquitetos, corretores, professores, entre outros;

Documentos de compra e venda de bens como imóveis, veículos, embarcações e aeronave;

Comprovante de recebimento de herança;

Como baixar o programa do IRPF?

O programa de declaração do IRPF 2022 fica disponível a partir das 8 horas desta segunda-feira (7). O contribuinte não deve realizar a declaração utilizando programas dos anos anteriores.

Para baixar, é necessário acessar o site da Receita Federal e escolher a opção de acordo com as configurações do computador.

Então, basta clicar no link para realizar o download. O programa aparecerá na barra de downloads do computador e é necessário clicar no ícone para iniciar a instalação.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE