Quem é a maior multinacional brasileira produtora de aço que reabriu siderúrgica em Maracanaú?

Com produção de 482 mil toneladas de aço por ano no Ceará, empresa busca atender o mercado local da construção civil.

Letícia do Vale
Negócios
Estrutura industrial da siderúrgica da Gerdau, multinacional brasileira do aço, com placa da empresa em destaque.
Legenda: A Gerdau paralisou as operações em Maracanaú em maio de 2024.
Foto: Ismael Soares.

Após um investimento de R$ 200 milhões para ampliar a capacidade produtiva, a produtora de aço Gerdau reabriu a siderúrgica em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa segunda-feira (2). As operações voltam quase dois anos após a paralisação da unidade, ocorrida em maio de 2024. 

Segundo o presidente do Conselho de Administração da Gerdau, André Gerdau Johannpeter, a produção de aço da unidade é voltada para abastecer o mercado interno, principalmente na construção civil.

A partir da modernização, a expectativa é que a produção da unidade seja de 160 mil toneladas de aço por ano. 

Presidente do Conselho de Administração da Gerdau, André Gerdau Johannpeter. Homem usando uniforme industrial azul, sentado em ambiente interno de fábrica.
Legenda: Presidente do Conselho de Administração da Gerdau, André Gerdau Johannpeter.
Foto: Ismael Soares.

A Gerdau também conta com uma segunda unidade industrial no Ceará, localizada em Caucaia, cuja capacidade produtiva é de cerca de 322 mil toneladas por ano. 

Juntas, as duas plantas somam por volta de 570 colaboradores fixos. A empresa ainda apresenta duas unidades comerciais no Estado, nas cidades de Fortaleza e Juazeiro do Norte. 

Iniciada como uma fábrica de pregos em 1901, em Porto Alegre (RS), atualmente a Gerdau está presente em sete países das Américas. 

São cerca de 70 unidades comerciais em todo o Brasil, 29 unidades produtoras de aço e 30 mil colaboradores no mundo, além de 11 milhões de toneladas de sucata transformadas em aço anualmente. 

Como funciona a atuação da Gerdau no Ceará

As unidades de Maracanaú e Caucaia trabalham de forma complementar. A primeira é responsável por produzir, a partir de sucata reciclada, os tarugos, barras maciças de aço que podem ser utilizados para a fabricação de peças de diversos segmentos na indústria. 

O material é, então, enviado para o núcleo de Caucaia, onde a matéria-prima é transformada em produtos finais, como vergalhões, fio-máquina, telas, treliças e rolos.

Linha de produção de siderúrgica no Ceará, com equipamentos usados na fabricação de produtos de aço.
Legenda: Tarugos sendo produzidos na unidade industrial de Maracanaú da Gerdau.
Foto: Ismael Soares.

Para André Gerdau, a modernização e reabertura da siderúrgica em Maracanaú demonstra confiança no Ceará. De acordo com ele, a presença da empresa no Estado é estratégica para atender todo o Norte e o Nordeste. 

O conselheiro destaca, ainda, o crescimento do mercado cearense de construção civil, principalmente devido aos empreendimentos no Porto do Pecém e às obras de futuros data centers na região.  

“A maneira de atender o Nordeste é pelo Ceará porque tem um problema logístico de frete e distâncias. O mercado do Ceará de construção civil tem crescido e tem consumido, é um bom mercado, e o Ceará tem crescido economicamente”, salienta. 

