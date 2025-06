Quatro apostas no Ceará acertam cinco dezenas da Mega-Sena e levam R$ 34 mil

Quatro apostas no Ceará acertaram cinco dezenas da Mega-Sena concurso 2870, sorteado na noite desse sábado (31). Das vencedoras, duas foram feitas em Fortaleza, uma no Crato, e outra em Guaramiranga.

Todas as quatro apostas foram feitas na modalidade simples e levaram R$ 34.085,94 cada.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, fazendo com que o valor estimado para o próximo sorteio seja R$ 40 milhões.

O novo sorteio será realizado na terça-feira, dia 3 de junho.

Veja o resultado da Mega-Sena concurso 2870

13 - 15 - 32 - 60 - 19 - 06

Resumo do sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

96 apostas ganhadoras, R$ 34.085,94

4 acertos

5.837 apostas ganhadoras, R$ 800,86

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (pelo horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 5 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

