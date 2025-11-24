Quantos dias faltam para a Black Friday de 2025? Veja

Uma das datas mais esperadas pelo varejo brasileiro está chegando! Marcada para esta sexta-feira (28), a Black Friday é um momento do ano que movimenta os comércios do País com descontos e oportunidades.

Faltando quatro dias para a data, e a chegada da primeira parcela do 13º salário batendo na porta, os consumidores se preparam para o grande dia de compras.

Apesar de a data "oficial" ser nesta sexta-feira, comerciantes já iniciaram os anúncios para o dia de promoções, que inclusive pode ser estendido até o fim de semana, totalizando três dias de queima de estoque.

Setores com os principais descontos

Informações divulgadas pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostrou os setores que devem oferecer os maiores descontos nesta Black Friday.

A CNC realizou um acompanhamento diário de 150 preços de itens de 30 categorias, medindo os descontos médios. Os setores de papelaria e livros têm as maiores porcentagens. Veja lista:

Papelaria: 10,14%

Livros: 9,02%

Joias e Bijuterias: 9,01%

Perfumaria: 8,20%

Utilidades Domésticas: 8,18%

Higiene Pessoal: 8,11%

Moda: 7,82%

Qual a origem da Black Friday?

Realizada fielmente na quarta sexta-feira de novembro, a Black Friday tem origem nos Estados Unidos, no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças.

A ação promocional é realizada por lojistas para fomentar o consumo e a venda de mercadorias. No dia, os comércios de todo o país “pegam fogo”, levando os consumidores às portas das lojas no aguardo das promoções.

No Brasil, a data ganhou notoriedade em 2012 e, desde então, movimenta o comércio.

*Estagiária sob supervisão da editora Mariana Lazari.