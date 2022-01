Prova de vida do INSS volta a ser obrigatória; confira calendário e como fazer

Pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) devem ficar atentos para realizar a prova de vida, que voltou a ser obrigatória desde o início deste mês. Os prazos começam a vencer em fevereiro.

O precedimento, previsto em lei, serve para evitar fraudes e garantir a manutenção do pagamento feito pela Previdência Social. Ele foi suspenso entre março de 2020 a maio de 2021 e novamente em outubro do ano passado, devido ao primeiro e segundo pico da pandemia da Covid-19 no Brasil.

Os beneficiários que não realizaram a prova de vida desde novembro de 2020 até dezembro de 2021 devem o fazer em 2022, através da própria agência bancária — local onde o segurado recebe o pagamento — ou de biometria facial, ou digital.

É possível que o próprio titular do benefício realize o procedimento ou um representante legal dele, como procurador, tutor, curador ou administrador provisório.

Com intuito de evitar aglomerações nas unidades financeiras, o órgão estabeleceu um cronograma baseado no mês de nascimento dos beneficiários.

Calendário da prova de vida do INSS

Confira os prazos para cada caso. O bloqueio para todos os beneficiários que não se manifestarem no período acontece em 1º de julho.

Até 28 de fevereiro de 2022 — quem tem prova de vida vencida até dezembro de 2020;

Até 31 de março de 2022 — quem tem prova de vida vencida entre janeiro e junho de 2021;

Até 30 de abril de 2022 — quem tem prova de vida vencida entre julho e agosto de 2021;

Até 31 de maio de 2022 — quem tem prova de vida vencida entre setembro e outubro de 2021;

Até 30 de junho de 2022 — quem tem prova de vida vencida entre novembro e dezembro de 2021.

Veja como fazer a prova de vida pelo celular no Meu INSS

Faça o download do aplicativo Meu INSS e, em seguida, o login;

Uma mensagem avisando que chegou a hora de realizar a prova de vida deve aparecer, com um botão nomeado “Instale o Meu gov.br”;

Clique em “Autorizações”, selecione a pendência e clique em “Autorizar”;

Para tirar a foto, o aplicativo pedirá para utilizar a câmera do celular para tirar fotos e fazer vídeos. Escolha “Permitir”;

O sistema também solicitará uma informação do documento que está no cadastro do governo, como a data de emissão da CNH digital. Informe;

Em seguida, posicione o rosto no centro do círculo na tela do celular. O sistema solicitará que o usuário faça alguns movimentos;

Uma barra azul indicará quantos segundos faltam para a conclusão dos movimentos e, em seguida, a prova de vida será concluída.

Prova de vida por biometria facial

Para ter acesso ao serviço, é preciso ter a biometria facial já cadastrada nos bancos de dados do TSE e Detran. O próprio sistema do Meu INSS informa ao usuário nos casos em que ele não pode realizar a prova de vida pelo aplicativo.

Prova de vida domiciliar

As pessoas que se encontram acamadas, hospitalizadas, com dificuldades de locomoção, ou maiores de 80 anos podem solicitar prova de vida domiciliar. O pedido de agendamento deve ser feito pelo telefone 135 ou pelo Meu INSS.

A pessoa que fizer o agendamento deve acompanhar o andamento do pedido pelos canais remotos (Meu INSS ou 135) e ficar atento para entregar, via Meu INSS, a documentação solicitada. A falta da documentação correta e completa pode inviabilizar a prestação deste serviço.

Onde fazer a prova de vida?

O cidadão pode comparecer presencialmente no banco onde recebe seu pagamento. Algumas instituições bancárias oferecem alternativas, como prova de vida pelo caixa eletrônico ou por aplicativos.

O beneficiário deve confirmar as opções disponíveis e o horário de funcionamento junto ao banco, pois algumas instituições oferecem horários diferenciados para os beneficiários do INSS.

Veja como fazer as provas de vidas pelos bancos

BANCO DO BRASIL

O processo pode ser feito do aplicativo BB. O segurado deve acessar o menu "Serviços", depois "INSS", em seguida "Prova de vida INSS".

Depois, deve tirar foto do documento de identificação, frente e verso, e fazer uma selfie. Após a análise do banco, o beneficiário pode acompanhar pelo próprio app se sua prova de vida foi aceita e qual o prazo de validade.

BRADESCO

Neste banco, a prova de vida deve ser realizada nas máquinas de autoatendimento Bradesco e Banco 24Horas.

É necessário possuir a biometria cadastrada. Quem não tem, terá de se deslocar para realizar a prova de vida na agência, diretamente no caixa.

Todas as transações realizadas com o uso da biometria são acatadas como prova de vida caso o benefício esteja no mês de provar vida.

ITAÚ UNIBANCO

Beneficiário, tutor ou curador do banco sempre que usarem a biometria para fazer uma movimentação no banco (como um saque no caixa eletrônico Itaú, por exemplo) têm a prova de vida renovada automaticamente por mais um ano.

Presencialmente, deve ser feita nos guichês de caixa das agências bancárias.

SANTANDER

Procedimento poderá ser feitos nos terminais de atendimentos com o uso da biometria. Beneficiários também podem ir à agência com o gerente ou no guichê de caixa, com ou sem o uso da biometria.

Como regularizar após o bloqueio?

Caso o pagamento só esteja bloqueado ou o benefício esteja suspenso, o beneficiário deve ir ao banco e realizar a prova de vida. Com isso, o benefício pode ser reativado e os pagamentos liberados. Em casos de cessação do benefício, a pessoa deve pedir a reativação do benefício pelo Meu INSS.

Como acessar o calendário de pagamento do INSS para 2022?

As datas dos benefícios estão disponíveis no site do INSS e no aplicativo Meu INSS mediante cadastro prévio do segurado. O calendário completo está disponível em formato PDF. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

