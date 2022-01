Aposentados do INSS terão reajuste de até 10,16% em 2022; veja calendário

Aposentados e pensionistas do INSS terão reajuste a partir do próximo ciclo de pagamentos. No caso dos beneficiários que recebem acima do salário mínimo, trata-se de reposição da inflação calculada pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

O fechamento do índice inflacionário referente a 2021 foi divulgado hoje (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e será de 10,16%.

No caso de quem ganha o salário mínimo, o valor foi reajustado para R$ 1.212, acompanhando a alta de 10,02% para todos os brasileiros que recebem a remuneração base.

Os valores com reajuste começam a ser pagos no dia 25 de janeiro para beneficiários com final 1 do NIS (Número de Identificação Social). Os primeiros pagamentos serão destinados aos aposentados que ganham o mínimo.

Já os que recebem acima, conforme o calendário, serão pagos com os valores atualizados a partir de 1º de fevereiro.

VEJA O CALENDÁRIO DO INSS DE JANEIRO (COM REAJUSTE)

BENEFÍCIOS DE UM SALÁRIO MÍNIMO

Final NIS 1: 25/1

Final NIS 2: 26/1

Final NIS 3: 27/1

Final NIS 4: 28/1

Final NIS 5: 31/1

Final NIS 6: 1/2

Final NIS 7: 2/2

Final NIS 8: 3/2

Final NIS 9: 4/2

Final NIS 0: 7/2

BENEFÍCIOS ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO

Final NIS 1 e 6: 1/2

Final NIS 2 e 7: 2/2

Final NIS 3 e 8: 3/2

Final NIS 4 e 9: 4/2

Final NIS 5 e 0: 7/2

O reajuste influenciará os seguintes benefícios:

Aposentadoria

Pensão por morte

Auxílio-acidente

Auxílio-doença

Auxílio-reclusão

Benefício assistencial

Salário-maternidade

Benefício de Prestação Continuada (BPC).