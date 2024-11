Projeto Costurando Futuro vai doar 500 máquinas de costura em Fortaleza; saiba como se inscrever

O projeto Costurando o Futuro, da Prefeitura de Fortaleza, está com inscrições abertas para a doação de 500 novas máquinas de costura reta doméstica. A iniciativa é da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e visa ampliar as oportunidades de geração de renda e empreendedorismo.

Além das máquinas, os participantes selecionados terão acesso a capacitações gratuitas em técnicas de costura, modelagem e gestão de negócios. Para se inscrever, é preciso ser maior de 18 anos, comprovar baixa renda e ser morador de Fortaleza.

Inscrições

As inscrições para o projeto são exclusivamente presenciais e devem ser realizadas até 21 de novembro, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sede da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico ou em uma das unidades dos Centros de Referência do Empreendedor, localizados nos bairros Bom Jardim, Messejana, Vila Velha, Cais do Porto, Cristo Redentor e Jangurussu.

No ato da inscrição, é preciso apresentar os seguintes documentos:

Cópia do RG, CNH ou carteira de trabalho;

Cópia do CPF;

Comprovante de baixa renda (fatura de energia de até 80 kwh, água de até 10 metros cúbicos ou comprovante de benefícios assistenciais do Governo Federal);

Comprovante de endereço atualizado (outubro ou novembro).

Mais informações sobre o projeto podem ser solicitadas pelos contatos (85) 3771-6639 e (85) 9 8739-3052, este último apenas por mensagens via WhatsApp.

Serviço:

Locais de inscrições para o Projeto Costurando o Futuro: