Produção de leite dispara 10,7% no Ceará; veja os municípios com maior volume

A produção da pecuária leiteira cearense disparou 10,7% em 2022, na comparação com 2021, segundo dados divulgados, nessa quinta-feira (21), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano passado, foi produzido 1,1 bilhão de litros de leite. Dentre os estados da Região Nordeste, o Ceará foi o que apresentou o maior aumento no volume total.

Entre os municípios cearenses, segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), Morada Nova seguiu na liderança, com produção de 96,0 milhões litros. Na comparação com o ano anterior, o IBGE verificou aumento de 35,2% na produção do município.

Iguatu ficou em segundo lugar, com 60,3 milhões de litros de leite. O terceiro município foi Quixeramobim, com 54,4 milhões de litros. Em relação ao ano de 2021, observou-se crescimento significativo em Mombaça, que mais do que dobrou sua produção (113,0%), e em Jaguaretama, que registrou aumento de 32,8%.

Contudo, para o presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, os dados não refletem bem a realidade do mercado local.

"Crescemos bem, mas, nesse ano, em volume, foi pior do que o ano passado. Discordo desses números. Para nós, a maior cidade produtora é Quixeramobim. Às vezes, você manda leite para Morada Nova para envase, mas não deveria ser de lá, que só emite a nota fiscal", ponderou.

Produção deve crescer ainda mais em 2023

Ainda para 2023, Amílcar tem expectativa de crescimento da produção. "A Betânia recebe 40% do leite do Ceará, e expectativa é de que os números aumentem. Temos uma pecuária leiteira muito importante, mas temos algumas barreiras para serem enfrentadas, o preço está além do que deveria ser", observou.

Ele acrescentou que novo projeto da Faec, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae), deve incrementar de 400 a 500 mil litros de leite por dia no Estado.

"Estamos distribuindo 2,5 mil prenhezes. No ano que vem, serão 5 mil prenhezes...Estamos falando de mais 15 a 20% do leite do Ceará só com melhoramento genético nos próximos quatro anos", disse.

Segundo o presidente da Faec, atualmente, há mais de 2 mil indústrias leiteiras no Ceará. O valor de produção dos principais produtos pecuários cearenses chegou a R$ 4,2 bilhões. A produção de leite concentrou 55,6% desse valor, seguida pela produção de ovos de galinha (41,3%).

Pelo 5º ano seguido, Ceará lidera produção de camarão

A Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) também apontou que a produção de camarão criado em cativeiro no Estado chegou a 61,3 mil toneladas em 2022, número 9,1% maior que em 2021. O Ceará é o grande produtor nacional de camarão, com 54,1% do total produzido no País.

Aracati é o município cearense com a maior produção de camarão, totalizando 12,7 mil toneladas. O quantitativo representa 20,7% da produção estadual ou 11,2% da nacional.

O segundo lugar no ranking é ocupado pelo município cearense de Jaguaruana. Dos 10 municípios com as maiores produções de camarão no país, oito estão no Ceará, indicando grande concentração da produção no Estado.

