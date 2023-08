Alvoar planeja investir R$ 150 milhões em novos centros de distribuição e fábricas no Nordeste

A Alvoar Lácteos planeja investir até 2024 mais R$ 150 milhões em centros de distribuição (CDs) e fábricas em estados nordestinos. A informação é do CEO da empresa, Bruno Girão, em entrevista ao Diário do Nordeste, nessa sexta-feira (25), dia da inauguração da expansão da planta da Alvoar em Morada Nova, interior do Ceará.

Bruno Girão CEO da Alvoar Lácteos Nosso principal investimento está se dando através desta planta só nessa linha, lembrando que há dois anos investimos R$ 60 milhões. Temos planos de investir mais R$ 150 milhões principalmente no ano que vem, investimentos que serão mais voltados para a distribuição. A gente vai avançar investindo na Bahia, em Sergipe, em Pernambuco e principalmente em centros de distribuição.

Os R$ 60 milhões aos quais o CEO da empresa se refere dizem respeito à fábrica exclusivamente dedicada a leite em pó inaugurada em 2021 pela Betânia pouco antes da fusão com a Embaré.

O custo total da expansão da unidade em Morada Nova inaugurada nessa sexta-feira foi de R$ 25 milhões. Segundo Bruno Girão, os investimentos no Ceará devem ficar em segundo plano no momento, com foco nos demais estados do Nordeste.

Pernambuco é um dos locais ressaltados pelo CEO da Alvoar pela presença massiva de produtos da Camponesa no mercado local, com o leite em pó liderando o segmento no estado.

“A marca detém participações relevantes no mercado de leite em pó no Nordeste do país, algumas vezes líderes, principalmente em Pernambuco. 75% do seu faturamento é o Nordeste”, pontua.

A Alvoar já investiu R$ 4 milhões na construção de quatro CDs neste ano. Dois centros logísticos estão localizados na Bahia, um em Pernambuco e um no Rio Grande do Norte.

Geração de empregos e isonomia tributária

A nova expansão da Alvoar em Morada Nova foca exclusivamente na produção de leite condensado. Serão produzidos no Vale do Jaguaribe os leites condensados integral e semidesnatado da Camponesa e o semidesnatado da Betânia.

Bruno Girão explica que a unidade fabril deve trazer maior geração de empregos na região. A planta começará operando com 30 pessoas, com possibilidade de praticamente dobrar esse número quando estiver em plena capacidade, considerando apenas os empregos diretos.

“Em uma indústria láctea, a maioria dos empregos é gerado no campo, na fazenda. Segundo a Embrapa, a cada 50 litros a mais de leite, gera-se um emprego. Como a fábrica tem capacidade de produzir 180 mil litros, 3.600 empregos diretos e indiretos serão gerados. (…) A gente vai contratar agora diretamente 30 pessoas, e quando a operação tiver na capacidade máxima, vai trabalhar com 56 pessoas”, acrescenta o CEO.

Também está em jogo a isenção do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para produtos lácteos. Atualmente, a Alvoar, juntamente com demais entidades do setor, pleiteiam que os alimentos à base de leite não mais sejam tributados no Ceará, em atividade similar ao que já ocorre em outros estados do Nordeste.

“O que a gente tem negociado é uma condição de isonomia com outros estados do Nordeste. Pela importância no desenvolvimento regional, a maioria dos estados tem tributação muito baixa ou negativa no pagamento de ICMS. Isso acontece na Bahia, Alagoas e Sergipe. O Ceará ainda tem um esquema que deixa a produção de lácteos em desvantagem com os demais players”, pondera Girão.

O tema ainda segue em tramitação no Governo do Estado e não tem previsão para ser votado na Assembleia Legislativa. Na lista dos produtos a serem isentos, estão:

Leite em pó;

Bebidas lácteas, como achocolatados;

Iogurtes;

Requeijões;

Manteigas e margarinas;

“Queremos estar presentes em 100% dos pontos de venda da região Nordeste, se tornando a empresa preferida pelos varejos da região. Já que a região importa de outros estados, ela precisa atrair de outros estados para que essa produção seja produzida localmente. Por que gerar emprego no Sul e no Sudeste se podemos gerar emprego aqui?”, reflete o CEO da Alvoar.