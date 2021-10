Betânia investe R$ 70 milhões em fábrica de Morada Nova e gera 60 empregos diretos e 4 mil indiretos

Com investimento de mais de R$ 70 milhões, a Betânia Lácteos inaugura nesta terça-feira (5) uma nova fábrica em Morada Nova, interior do Ceará. A unidade é a única no Estado a produzir leite em pó.

Segundo a empresa, são 60 novos empregos diretos e 4 mil indiretos, devido ao aumento na capacidade de processamento de leite e na produção dos novos produtos lácteos.

A unidade, com cerca de 5 mil m², tem capacidade de processamento de mais de 200 mil litros de leite por dia, ampliando a capacidade de produção da empresa para mais de 1,4 milhão de litros de leite por dia.

