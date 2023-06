Programa amplia em mais de 10 vezes a produção de leite em Mombaça

A produção leiteira na cidade de Mombaça, no interior do Ceará, registrou um crescimento exponencial após uma iniciativa de instalação de tanques coletores de leite nas comunidades.

Diariamente, são produzidos 63 mil litros de leite, um aumento de cerca de 13 vezes em relação ao ano passado, quando o projeto, chamado de Mais Leite Mombaça, foi implementado pela Prefeitura do município. A meta é atingir 100 mil litros/dia ainda neste ano.

São mais de 100 tanques de resfriamento disponíveis para os produtores. A Alvoar, antiga Betânia, adquire praticamente toda a produção e recolhe o leite todos os dias.

A medida vem elevando a renda dos pequenos produtores locais e fortalecendo a economia da região. Mais de 100 famílias têm esta atividade como principal fonte de renda.

Antes do projeto, sem capacidade de armazenamento e sem comprador certo para o produto, grande parte da produção de leite em Mombaça era usada para a fabricação artesanal de queijos.

“Quando não tinha os tanques, todos os pequenos produtores faziam queijo para não perder o leite. Ficávamos reféns dos comerciantes, que colocavam o preço lá em baixo por que a oferta era muito grande”, destaca o produtor Wellington da Silva.

Fonte de receita

Conforme a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, o litro do leite é comercializado, em média, por R$ 2,40. Isso gera, segundo a pasta, uma receita mensal de R$ 4,5 milhões.

“A nossa gestão percebeu que o município tinha um grande potencial represado na produção de leite, porém, faltava quem comprasse todo esse leite e local adequado para armazenar. Conseguimos estruturar o setor comercial com investidores para implantar tanques de resfriamento, mantendo toda essa estrutura. Com esse incentivo, Mombaça viu a nossa produção aumentar de forma significativa e centenas de famílias tirando do leite o seu principal sustento”, destaca o prefeito Orlando Filho.

