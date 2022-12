Procon Zera Dívida oferece até 98% de desconto a consumidores em Fortaleza; veja detalhes

O mutirão virtual Procon Zera Dívida foi iniciado em Fortaleza nesta segunda-feira (5), conforme anúncio feito pelo prefeito José Sarto nas redes sociais. Ao todo, 68 empresas participam até a próxima sexta-feira (9).

Entre os participantes, bancos, operadoras de cartão de crédito e empresas de telecomunicações oferecem propostas aos consumidores com dívidas na praça, possibilitando até 98% de desconto, em alguns casos.

"Essa é uma ótima oportunidade para quem deseja se regularizar e recuperar crédito", explicou Sarto na publicação do Instagram.

Foto: reprodução/Instagram

Confira os documentos necessários para a renegociação:

Documentos necessários para renegociação

Nome completo;

RG;

CPF;

Comprovante de endereço de Fortaleza;

Comprovantes da dívida (faturas, contratos, cupom fiscal, recibos, extratos, mensagens de e-mail, extratos do SPC e Serasa, ou qualquer outra informação que comprove a existência da dívida).

Para acessar a renegociação, é preciso acessar o site do Procon Zera Dívida, onde as empresas estão dispostas para serem acessadas pelos consumidores.

Segundo informações do próprio Procon, mais de 50 mil consumidores entraram em contato com o Mutirão Zera Dívida realizado no ano passado.

