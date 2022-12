Salário mínimo de 2023 deve ser de R$ 1.320, diz coordenador do Orçamento de Lula

A equipe do presidente eleito Lula (PT) irá propor salário mínimo de R$ 1.320,00 em 2023. O senador eleito Wellington Dias (PT-PI), coordenador do núcleo de Orçamento da equipe de transição de governo, revelou informação em entrevista ao G1, nesta sexta-feira (2).

Se aprovado pelo Congresso Nacional, a nova quantia ficará acima dos R$ 1.302,00 propostos pelo governo Jair Bolsonaro.

Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.212,00.

Promessa de campanha

Durante período de campanha eleitoral, Lula declarou que, se eleito, iria reajustar o salário mínimo acima da inflação.

No governo Bolsonaro, o salário foi reajustado conforme a inflação em 2020, 2021 e 2022, ou seja, sem aumento real.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo serve de referência para 56,7 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24,2 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).