Primeiro gerador de Hidrogênio Verde será ligado no Ceará nesta sexta-feira (17)

O Ceará terá seu primeiro gerador de Hidrogênio Verde ligado nesta sexta-feira (17), em Fortaleza. O equipamento será acionado em evento promovido pela Qair, com participação do governador Elmano de Freitas (PT).

O equipamento será utilizado para gerar energia do espaço da exposição da Qair, no Marina Park Hotel, a partir das 9h. No mesmo evento estará exposta a embarcação Energy Observer, que ficará atracada na Capital até o próximo dia 24, mas não terá visitação aberta ao público.

O presidente da Qair, Louis Blanchard, ressaltou a importância do Brasil no processo de descarbonização do mundo. "O Energy Observer aqui é uma prova de que é possível fazer a mobilidade com energia renovável, com transporte marítimo e aéreo", destacou.

Cerca de 6 milhões de euros foram utilizados durante o processo de idealização do estudo e adaptação. O francês Victorien Erussad, idealizador do Energy Observer, agradeceu o convite de atracar por duas semanas no Brasil, em Fortaleza.

"Nossa luta é contra a predominância dos combustíveis fósseis, e as energias sustentáveis não são apenas um ideal, mas uma realidade concreta", destacou.

O evento desta sexta conta com o apoio do Governo do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza, além da empresa cearense CSI e de outras empresas patrocinadores do Projeto Energy Observer, como a Air Liquide, Toyota e Grupo Accor.