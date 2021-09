Prévia da inflação no Brasil é a maior desde o plano real; Fortaleza tem maior acumulado do País

Com a divulgação da prévia da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), os preços em Fortaleza acumulam alta de 11,49% nos últimos 12 meses - maior resultado entre as 11 regiões metropolitanas pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A prévia da inflação no País também apresentou um percentual de destaque. O IPCA-15 nacional em setembro foi a 1,14% - maior resultado desde 2016 (1,42%) e o mais expressivo para um mês de setembro desde 1994, primeiro ano do plano real. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (24).

Considerando a prévia de Fortaleza em setembro, houve alta de 0,68% na Capital cearense e região metropolitana. É o menor resultado do Brasil no período.

Carne e tomate

De acordo com o IBGE, o resultado mensal em Fortaleza foi influenciado pela queda nos preços de alguns alimentos, com destaque para o tomate, que registrou deflação de 14,35% na prévia, e a carne (-0,94%).

Além disso, os produtos farmacêuticos, que tiveram queda de 0,91% na prévia, também evitaram um percentual maior.

A prévia da inflação de Fortaleza poderia ter apresentado um resultado ainda menor em setembro se não fosse a influência das passagens do transporte intermunicipal, que tiveram reajuste de até 12,99% no início do mês.

Com isso, a prévia da inflação do ônibus intermunicipal teve alta de 2,15% em Fortaleza.

Veja o que mais subiu em Fortaleza

Passagem aérea: 43,73% Batata-inglesa: 14,26% Ônibus interestadual: 8,70% Frango em pedaços: 7,03% Ar-condicionado: 6,62% Café moido: 5,66% Revestimento de piso e parede: 5,33% Aves e ovos: 5,15% Conserto de aparelho celular: 4,98% Ovo de galinha: 4,88%

Brasil

O maior impacto e a maior variação em âmbito nacional vieram do grupo transportes, com alta de 2,22%. A segunda maior contribuição veio de alimentação e bebidas, com variação de 1,27% no período.

O cálculo do IPCA-15 considera os preços de produtos e serviços entre 14 de agosto e 14 de setembro deste ano e são comparados aos preços que estavam vigentes de 14 de julho a 13 de agosto.

