Passagem de ônibus intermunicipal tem reajuste de até 12,99% no Ceará

Foram publicados nesta sexta-feira (3) no Diário Oficial do Estado (DOE) os novos preços que serão praticados nos serviços de transporte metropolitano regular e interurbano regular e complementar. Os reajustes foram de 10,99% no transporte metropolitano regular e de 12,99% no interurbano regular e complementar.

Os novos valores foram aprovados pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) e devem ser aplicados até o quinto dia útil após a publicação no DOE, que ocorreu no dia 3 deste mês.

O transporte público metropolitano é organizado por linhas individuais operadas por seis empresas, das quais duas também fazem operação interurbana. Os trajetos estão organizados em anéis tarifários, de acordo com as respectivas extensões em relação à Capital, Fortaleza. O último reajuste foi em janeiro deste ano.

Veja os novos valores do transporte metropolitano:

Anel 1

Como era: R$ 3,90

Como ficou: R$ 4,30

Anel 2

Como era: R$ 4,80

Como ficou: R$ 5,30

Anel 3

Como era: R$ 6,55

Como ficou: R$ 7,30

Anel 4

Como era: R$ 8,65

Como ficou: R$ 9,60

Anel 5

Como era: R$ 10,05

Como ficou: R$ 11,15

Anel 6

Como era: R$ 13,85

Como ficou: R$ 15,35

Interurbano

O serviço interurbano, regular e complementar, é organizado em oito regiões, licitadas em 2009 pelo Governo do Ceará e operadas por quatro empresas.

Nesta modalidade do serviço de transporte, os novos valores se dão em função da quilometragem, considerando que se tratam de vários trechos. Para chegar ao valor final da tarifa, deve-se multiplicar o novo coeficiente tarifário pela quilometragem.