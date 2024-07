Preço de imóveis para venda no Meireles fica acima dos 10 mil/m² em 2024; veja ranking

O fim do primeiro semestre de 2024 consolida o Meireles como o bairro mais caro de Fortaleza no que diz respeito à venda de imóveis residenciais. Em junho, o preço médio do metro quadrado (m²) no local era de R$ 10.307, o único da capital cearense a ficar acima dos R$ 10 mil/m².

É o que indicam os dados do Índice FipeZap, que avalia os preços de moradias em Fortaleza e em mais 15 capitais brasileiras, além de outras 34 cidades. O Meireles ainda se consolidou como o segundo bairro mais caro do Nordeste, atrás somente da Pajuçara, em Maceió. No local, o preço médio de um imóvel residencial é de R$ 11.755 /m².

Na capital cearense, os bairros mais caros mantiveram-se os mesmos. O Mucuripe, segundo mais valorizado, teve queda no preço médio do metro quadrado de R$ 126 em um mês, enquanto o Papicu, nono colocado da lista, teve alta de quase R$ 300 por metro quadrado.

O preço médio na capital cearense é de R$ 7.478/m², o terceiro mais alto do Nordeste. Salvador (R$ 6.175/m²) e João Pessoa (R$ 6.423/m²) figuram como as mais baratas da região, enquanto Maceió (R$ 8.825/m²) e Recife (R$ 7.947/m²) aparecem como as com o preço mais alto.

Maceió se distancia como a capital mais cara

Os dados de maio já indicavam a tendência de o bairro de Fortaleza romper a casa dos R$ 10 mil/m² e manter a segunda posição na região entre os bairros mais caros. Na comparação com junho, a distância entre Meireles e Pajuçara aumentou, com o último ficando ainda mais caro.

Em 12 meses, o bairro em Maceió teve elevação de mais de 22% no valor do metro quadrado. Os demais bairros da capital alagoana na lista também tiveram valorizações expressivas em um ano: Ponta Verde (+ 12,1%), Jatiuca (+13,3%) e Jacarecica (+ 7,1%).

Na região Nordeste, a maior valorização mensal nos preços foi registrada pelo índice em João Pessoa, com alta de 1,55%, seguida de perto por Salvador, com + 1,54%. Maceió (+1,14) e Fortaleza (+0,83) fecham a lista dos aumentos. Recife, com queda de somente 0,03%, ficou praticamente estável na comparação com maio, de acordo com o FipeZap.

Veja as listas dos bairros mais caros de Fortaleza e do Nordeste após o fim do primeiro semestre:

RANKING DOS BAIRROS MAIS CAROS DE FORTALEZA

Meireles — R$ 10.307 /m²; Mucuripe — R$ 9.611 /m² Eng. Luciano Cavalcante — R$ 9.119 /m² Manuel Dias Branco — R$ 8.256 /m² Aldeota — R$ 7.976 /m² Dionísio Torres — R$ 7.223 /m² Centro — R$ 6.965 /m² Fátima — R$ 6.510 /m² Papicu — R$ 6.012 /m² Joaquim Távora — R$ 5.592 /m²

RANKING DOS BAIRROS MAIS CAROS NO NORDESTE