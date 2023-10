Práticas ESG se tornam realidade em grandes empresas do Ceará e geram desenvolvimento sustentável e social

As águas marinhas nunca estiveram tanto no centro das discussões econômicas quanto agora. O funcionamento de empresas e demais conglomerados ligados direta ou indiretamente à economia do mar deve passar pela preservação da vida marinha, aliada ao desenvolvimento social e governamental.

Na terceira reportagem da série “Economia do Mar”, do Diário do Nordeste, que mostra como as praias atraem negócios e geram renda para o Estado, o foco está no desenvolvimento das práticas ESG pelas grandes companhias instaladas em solo cearense.

Para relacionar corretamente o ESG com a economia do mar, é preciso entender, antes, o significado da sigla, que em 2024 completa 20 anos desde que foi cunhada pelo Pacto Global, um dos organismos que compõem a Organização das Nações Unidas (ONU).

ESG, em tradução direta, quer dizer Ambiental (Environmental), Social e Governança (Governance). No Brasil, o termo ASG também é aceito para se referir à sigla, mantendo o mesmo significado.

Trata-se de um conjunto de práticas que as empresas adotam e que estão ainda mais alinhados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU, que devem ser cumpridos até 2030.

Os três pilares do ESG visam que as organizações continuem crescendo com um olhar que inclua aumento da rentabilidade com três tipos de ações:

Ambiental: práticas voltadas ao meio ambiente, como redução da poluição, uso de fontes renováveis de energia, tratamento de água e esgoto, gestão de resíduos e biodiversidade;

práticas voltadas ao meio ambiente, como redução da poluição, uso de fontes renováveis de energia, tratamento de água e esgoto, gestão de resíduos e biodiversidade; Social: responsabilidade e impacto junto a comunidades. Isso inclui práticas de promoção de igualdade e equidade nas empresas, ações sociais que contemplem o entorno de onde as organizações estão instaladas, por exemplo;

responsabilidade e impacto junto a comunidades. Isso inclui práticas de promoção de igualdade e equidade nas empresas, ações sociais que contemplem o entorno de onde as organizações estão instaladas, por exemplo; Governança: políticas e processos de transparência das empresas. Leva-se em consideração as práticas contra corrupção, canais de denúncia sobre assédio e discriminação nas mais diversas esferas e seguridade de direitos de consumidores.

No caso de grandes empresas, o ESG comumente integra um departamento exclusivo. A partir dele, as ações dos executivos devem ser integradas e pensadas com foco nos três pilares da sigla.

Legenda: Energias renováveis e ligadas ao mar se destacam no cenário do litoral cearense Foto: Fabiane de Paula

OS VENTOS E O SOL NO CAMINHO DO ESG

Das empresas instaladas em solo cearense, a Qair Brasil — subsidiária nacional do grupo francês Qair International — conta com peculiaridades no que diz respeito à sigla. Atuando no Estado desde 2018, a companhia tem um parque híbrido de geração de energia renovável no Trairi.

De acordo com a empresa, o Complexo Eólico de Serrote tem 78 aerogeradores em operação com capacidade de 327 MW e uma integração para a produção de energia solar-fotovoltaica com capacidade de 101 MW, chamada de Serra do Mato.

A atuação no campo da produção de energia limpa traz com a empresa a prática do ESG. Segundo o diretor de operações da Qair Brasil, Gustavo Silva, os pilares da sigla estão intrinsecamente ligados à fundação da companhia em solo cearense.

Gustavo Silva Diretor de Operações da Qair Brasil Os valores estão muito ligados a natureza da empresa. Quando a empresa surgiu, (o ESG) já veio junto. Logicamente que quando a gente fala de ESG, temos uma relação bem mais íntima também com o aspecto da sustentabilidade, mas a sustentabilidade empresarial. Uma vez que aspectos ligados ao social, ao meio ambiente e à governança estão cada vez mais presentes de forma garantir a sustentabilidade das empresas e a perpetuação de suas operações.

O gestor do braço nacional da Qair conta ainda como funciona o setor de ESG no Estado, dividido em duas áreas principais: a parte ambiental e de governança, e o Instituto Qair, voltado para as ações sociais com embaixadores e com comunidades no entorno dos parques híbridos.

“Toda a parte ligada à sustentabilidade ambiental opera dentro do nosso setor socioambiental, que também conduz todas o licenciamento ambiental de todos os projetos da Qair, temos também o Instituto Qair, que foi um canal que criamos para concentrar todas as nossas ações sociais, e também temos o lado de governança, que embora seja conduzido no setor socioambiental, onde a gente tem uma profissional específica para tratar dessa temática na empresa, a execução dessas atividades ocorre no setor de recursos humanos e no setor de qualidade”, explica Gustavo.

Legenda: Gustavo Silva, diretor de operações da Qair Brasil Foto: Ismael Soares

Para além do parque híbrido no Trairi, a Qair está com três novos projetos em desenvolvimento. Um novo parque solar em Icó, na região Sul do Estado, deve ficar pronto até 2025, além da plantas de hidrogênio verde (H₂V) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e do parque eólico offshore no futuro Complexo Eólico Marítimo de Dragão do Mar, em Acaraú, ainda pendente de regulamentação por meio de lei. O investimento total ultrapassa os R$ 105 bilhões.

Toda a atenção para a energia limpa incrementa o fluxo de empregabilidade da companhia. O corpo próprio que atua na sede da empresa no País, em Fortaleza, soma 130 funcionários, número que aumenta conforme a demanda dos demais parques em construção tanto no Ceará quanto em outros estados do Brasil.

“Aquilo que a gente enxerga como o futuro das organizações é que aquelas que não aderirem à agenda provavelmente terão muita dificuldade no futuro para se perpetuar. Hoje observamos uma atenção maior dos bancos que financiam os projetos, com linhas específicas para as empresas preocupadas com a sustentabilidade. A gente vê principalmente no pós-pandemia que as sociedades também criaram uma melhor aderência para empresas comprometidas com a agenda”, defende.

Ele completa destacando o compromisso da Qair sobretudo com as pessoas que vivem próximas onde a empresa atua: “Compromisso principalmente nas comunidades de impacto direto de nossas plantas, no desenvolvimento humano, das nossas pessoas, da comunidade Qair. Isso, além de tornar um ambiente muito mais alinhado com os valores que a empresa quer pregar, torna também a vida da Qair um caminho bem mais pavimentado”, salienta Gustavo Silva.

O MAR SOCIAL

Atualmente, nos projetos sociais e de governança, a Qair tem Carlos Mário Bebê, cearense tetracampeão mundial de kitesurfe na categoria freestyle, o principal embaixador da empresa. Atuando juntos desde 2021, o kitesurfista e a companhia buscam formar, através da fundação que leva o nome do esportista, atletas de alta performance.

Uma parceria firmada recentemente entre a Qair Brasil e o Hub Cumbuco, do movimento Winds For Future, tem o objetivo de levar os preceitos da cultura oceânica, até 2024, para 50 mil alunos de Caucaia e demais cidades da Região Metropolitana da capital.

Legenda: Olê Rendeiras traz a renda de bilro como destaque em projeto social em Trairi Foto: Qair Brasil/Divulgação

Gustavo Silva destaca ainda um dos principais cases de sucesso dos projetos sociais da companhia: o Olê Rendeiras, em parceria com a marca cearense Catarina Mina. Com peças de vestuário e acessórios, todos feitos à mão por rendeiras de bilro de Trairi, o projeto foi iniciado em 2020 e já ganhou as principais passarelas de festivais de moda ao redor do mundo.

Em mais de três anos de existência, o Olê Rendeiras já impactou positivamente a vida de mais de 230 rendeiras, e as peças permanecem em destaque na moda internacional. Para 2024, o diretor de operações da Qair quer continuar utilizando o projeto como exemplo para ampliar o impacto social.

“Temos para 2024 planejado avançar na cultura oceânica. Sempre gosto de dizer que nosso instituto é um liquidificador, porque a gente pega vários projetos e sai misturando tudo. Esse projeto específico da cultura oceânica vai acabar sendo permeado em outros projetos que a gente vem desenvolvendo. A criação inclusive de novos berços no mar, para aumentar a profissionalização da pesca artesanal para aumentar eficiência. (…) Projetos por exemplo como Olê Rendeiras, case de sucesso da Qair, onde a gente permitiu o desenvolvimento de uma cultura que vinha perdendo muito valor do ponto de vista artesanal, a gente colocar em uma posição de poder fazer, de ter um produto de qualidade”, planeja Gustavo.

O SABÃO QUE VEM DA FRITURA

Não são somente as grandes empresas instaladas em áreas litorâneas que podem ter preocupações de ESG voltadas para a economia marinha. O caminho das correntes dos rios no interior do Ceará fizeram a Juá, marca cearense de produtos de limpeza com sede em Juazeiro do Norte, adotar um projeto simples de reciclagem, mas que vem consolidando no cenário de práticas sustentáveis.

Em 2016, em uma visita a uma escola de Juazeiro do Norte, o presidente da Juá, Assis Mangueira, recebeu o pedido para a compra de um bebedouro. O pedido foi atendido, mas o dono da empresa pediu algo em troca: uma competição entre os alunos para arrecadar óleo de cozinha usado.

“Visitando a escola, todos os espaços, vi lá uma garrafa PET na cantina com um pouco de óleo de fritura. Naquele momento baixou uma coisa que eu disse: 'Eu vou fazer a doação, mas eu vou querer algo em troca’, para mobilizar a comunidade. Na época, combinamos uma gincana, e essa gincana foi entre dois grupos da escola, se movimentaram bastante na comunidade, e eles conseguiram em 40 dias mais ou menos 400 litros de óleo. Eles se mobilizaram, foram nos quiosques, foram nas casas da família, visitaram toda a comunidade, falando da importância que tinha dele estar recolhendo aquele óleo”, relembra.

Assis Mangueira Presidente da Juá Lançamos esse projeto em 2016 em um grande evento. No primeiro ano recolhemos uma quantidade pequena, uns 3 mil litros, mas de lá pra cá ele vem tomando uma dimensão, todo ano ele vem evoluindo, crescendo e a gente sentiu a necessidade também, outras cidades nos procuraram. Brejo Santo. Hoje, estamos em muitas cidades do estado do Ceará, recebemos convite pra instalar esse projeto de Caruaru e em Petrolina (PE). Vejo esse projeto como um trabalho muito mais de conscientização do que mesmo o lado financeiro, ou seja, de ajudar as comunidades que tem uma força grande e do lado ambiental eu vejo muito o lado de consciência.

Legenda: Assis Mangueira, presidente da Juá Foto: Juá/Divulgação

O projeto foi nomeado de Eco Juá e, aos poucos, vem batendo recordes de arrecadação tanto no Ceará quanto em Pernambuco. O destino escolhido para o líquido foi transformar em linhagem empresarial o que diversas pessoas já conhecem há muito tempo: a reciclagem do óleo para que ele seja utilizado como matéria-prima para a fabricação de sabão, um dos principais produtos da Juá.

“Quando chegou o óleo aqui, confesso que nós não sabemos o que fazer. Aí levamos para o laboratório, a gente tem uma fábrica que faz produtos artesanais na cidade de Ipaumirim, que faz o Sabão Nova Aurora. Lá procuramos adicionar a um dos itens da empresa esse óleo. Primeiro tivemos que passar por um processo de clareamento do óleo, limpeza do óleo, filtragem para poder ele ficar mais ou menos também homogêneo”, explica Assis Mangueira.

NOVOS PRODUTOS

Até o início de outubro deste ano, o Eco Juá já havia recolhido mais de 290 mil litros de óleo de cozinha nos mais de 200 pontos de coleta espalhados por 80 cidades do Ceará e em Serrita e Petrolina, em Pernambuco. A meta para o ano que vem é ousada: expandir o projeto para todos os 184 municípios cearenses.

Para Assis Mangueira, no entanto, toda essa capilaridade do Eco Juá tem de vir acompanhada com a consciência social que tem de ser implementada desde cedo nas escolas. Invariavelmente, o destino do material utilizado acaba sendo o mar. Dados da empresa dão conta de que, para cada litro de óleo de cozinha reciclado, 25 mil litros de água de rios e oceanos são preservados, diminuindo a poluição.

“Trabalhamos em algumas escolas dando palestra, com a conscientização das famílias para que não jogue o óleo no esgoto. Esse óleo vai direto pro esgoto, além dele entupir o esgoto, o que sobra dele vai parar nos rios, que vão sempre dar no mar, não tem jeito. Além de contaminar os rios com os detritos e levando a cada dia mais contaminantes para o mar. Digo sempre que o objetivo desse projeto é muito de conscientizar através das escolas. (…) Quando se imagina que um litro de óleo deve contaminar cerca de 20 mil litros de água, imagina o quanto se evitou de contaminar com esse trabalho que é feito”, diz.

290 mil litros Essa foi a quantidade de óleo de cozinha usado recolhido pelo Eco Juá em sete anos de atividade.

O óleo recolhido não é apenas aquele utilizado nas casas. Restaurantes, principalmente aqueles localizados em praças de alimentação de shoppings, fazem parte do Eco Juá, descartando o produto usado nos pontos de descarte.

Legenda: Projeto Eco Juá tem pontos de coleta em quase 80 cidades do Ceará; meta é universalizar para todos os municípios do Estado até o ano que vem Foto: Luciano Rodrigues/Diário do Nordeste

Em Fortaleza, o recolhimento do óleo pode ser feito agora em pontos novos instalados nos Vapt-Vupts do Antônio Bezerra e da Messejana. Com o crescimento do projeto, Assis Mangueira detalha que o material reciclado será utilizado, além do Sabão Nova Aurora, em dois novos produtos exclusivos da Juá: um sabão líquido e um sabão em pasta.

“Estamos inclusive fazendo um trabalho de pesquisa, temos dentro da empresa uma equipe trabalhando em um produto é a partir desse óleo de fritura que é tema de um mestrado. Acredito que tenhamos um produto exclusivo desenvolvido por esse óleo na Sabão Juá, essencialmente um produto ecológico e fruto dessa pesquisa se está sendo feita. A gente está vendo que esse projeto está tomando uma dimensão muito grande, muito eficiente, recebendo o apoio de muitos consórcios de gerenciamento de resíduos sólidos que têm na região”, explana.

Alicerçado nos três pilares do ESG, o Eco Juá, embora seja essencialmente voltado para a preservação ambiental, mantém a consciência social com educação em escolas da região do Cariri e transparência governamental do destino do óleo reciclado, e o presidente da empresa de produtos de limpeza vislumbra que seja possível contar com instituições de ensino totalmente sustentáveis em um futuro próximo.