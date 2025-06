A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil pagam nesta segunda-feira (16) o PIS/Pasep 2025 a beneficiários nascidos em julho e agosto. Os valores seguem disponíveis para saque até 29 de dezembro deste ano.

Quem tem direito? O abono salarial é um benefício anual destinado a grupo específico de trabalhadores, que correspondem aos seguintes requisitos:

funcionários do setor público ou privado que recebem, em média, até dois salários-mínimos de remuneração mensal de empregadores contribuintes do PIS ou do Pasep;

tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 dias no ano-base ( 2023 );

); estejam cadastrados há pelo menos 5 anos, contados do primeiro emprego de empregador contribuinte PIS/Pasep.

Qual diferença entre PIS e Pasep?

Enquanto o primeiro é pago por agências da Caixa Econômica Federal a trabalhadores do setor privado, o Pasep é depositado pelo Banco do Brasil e é destinado a servidores públicos federais, estaduais e municipais e os empregados públicos, independentemente do regime de trabalho, Regime Jurídico Único (RJU) ou Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Como sacar o PIS/Pasep?

PIS

O pagamento do abono salarial pela Caixa Econômica pode ser realizado nos seguintes formatos:

crédito em conta Caixa, quando o trabalhador possui conta-corrente ou poupança, ou Conta Digital;

crédito pelo Caixa Tem, em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa;

nos caixas eletrônicos, nas Casas Lotéricas e nos Correspondentes Caixa Aqui utilizando o Cartão Social e senha;

em agência da Caixa, apresentando um documento oficial de identificação.

Pasep

O depósito do benefício pelo Banco do Brasil pode ser realizado nos seguintes formatos:

crédito em conta — para correntistas do Banco do Brasil;

crédito via TED — para correntistas de outros bancos;

transferências via Pix;

recebimento direto no Caixa — Para trabalhadores que não receberam via crédito.

Qual o valor do PIS/Pasep?

O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base, que neste ano é 2023. Conforme a Caixa Econômica Federal, o cálculo corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base, multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.

O período de serviço igual ou superior a 15 dias em um mês é contabilizado como mês integral.

Calendários PIS/Pasep 2025

Abaixo, confira a ordem de pagamento do abono salarial, que segue a data de nascimento dos trabalhadores: