PIB do Ceará cresce 1,7% no 3º trimestre, mas fica abaixo do País

O Produto Interno Bruto do Ceará (PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos) cresceu 1,70% no primeiro trimestre deste ano, ante igual período em 2022. O resultado, contudo, ficou abaixo da média nacional, de 4%.

Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira (22), pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica (Ipece).

Já no acumulado dos quatro últimos trimestres, o PIB do Ceará registrou elevação de 0,72%, enquanto o do País ficou em 3,3%.

Setor de serviços puxa resultado positivo

Dentre os setores, o melhor desempenho ficou com o de serviços, com 2,24%, acima do País. Os dados consideram o primeiro trimestre de 2023 em relação ao igual recorte do ano passado.

A agropecuária também fechou em alta (0,56%), mas a indústria cearense segue no vermelho, com queda de 1,61%. Veja o desempenho dos setores no Ceará e no Brasil:

Ipece eleva previsão para o PIB do Ceará 2023

Conforme o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica (Ipece), a expectativa é de que o Ceará feche 2023 com um PIB de 1,94%. Em março último, a primeira estimativa para o Estado era 1,33%.

Se a previsão se concretizar, o percentual de crescimento da economia cearense será superior ao da nacional. Segundo o relatório Focus do Banco Central (BC), o Brasil deve registrar um índice de 1,84%, neste ano.

