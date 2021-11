Petrobras anunciará novo reajuste nos preços dos combustíveis, diz Bolsonaro

A Petrobras deve anunciar um novo reajuste nos preços dos combustíveis nos próximos 20 dias. Foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta segunda-feira (1º), na Itália, após reunião do G20. As informações são do portal Metrópoles.

A informação foi divulgada após Bolsonaro ser questionado sobre a greve de caminhoneiros, iniciada nesta segunda-feira (1º) no país. “Estou acompanhando, estamos acompanhando. Agora, uma notícia que dou para vocês, eu tenho pressa, a Petrobras já anuncia, eu sei extraoficialmente, novo reajuste daqui a uns 20 dias.”

“Isso não pode acontecer. A gente não aguenta porque atrela… O preço do combustível está atrelado à inflação, você falou em inflação, você perde o poder aquisitivo e a população não está com o salário preservado ao longo dos últimos anos. Os mais pobres sofrem”, disse o presidente.

Presidente volta a defender privatização

Após a reunião do G20, Bolsonaro visitou o município de Anguillara Vêneta, no norte da Itália, onde nasceu seu bisavô paterno. No local, ele foi perguntado se a prioridade no retorno ao Brasil seria o Auxílio Brasil - programa que deve substituir o Bolsa Família. O presidente respondeu que o foco será o preço do combustível.

“Esta semana vai ser um jogo pesado com a Petrobras, porque eu indico o presidente, quer dizer, tem que passar pelo conselho, não sou eu que indico, e tudo que de ruim acontece lá cai no meu colo. O que é de bom não cai nada em meu colo. O ideal — falei com o Paulo Guedes — é nós partirmos para privatizar a Petrobras. Isso é o ideal, no meu entender, que deve acontecer. Agora, isso aí não é colocar na prateleira e vender amanhã. Esse processo vai durar mais de ano”, disse.

Ainda segundo indicou Bolsonaro, o “vilão do preço do combustível” no país é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), defendendo o congelamento dos impostos. Na semana passada, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou o congelamento do valor do ICMS cobrado nas vendas de combustíveis por três meses.