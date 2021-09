Petrobras anuncia alta de quase 9% no preço do diesel

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (28) que vai elevar o preço do diesel vendido nas distribuidoras a partir de amanhã (29). O reajuste será de 8,89%.

Com isso, o preço médio de venda do diesel A passa de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, alta de cerca de R$ 0,25.

O reajuste no preço do diesel é anunciado após 85 dias de preços estáveis. A última vez que houve alteração foi em 7 de julho deste ano.

Após o reajuste, a parcela que corresponde à Petrobras no preço pago pelos consumidores na bomba vai passar a ser de R$ 2,70 por litro, em média. Isso representa uma alta de R$ 0,22 em relação ao que corresponde à estatal atualmente.

Gasolina

A Petrobras não informou alterações nos preços da gasolina. Na última segunda-feira (27), o presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, disse que "tudo que excede R$ 2 não é responsabilidade da Petrobras", referindo-se ao preço da gasolina.

Sobre a variação no preço dos combustíveis, ele também garantiu que segue monitorando o valor do petróleo Brent e que se trata de uma questão mais geopolítica do que de mercado.

"Não há nenhuma mudança na política de preços da Petrobras. Continuamos trabalhando da mesma forma como sempre trabalhamos", explicou o presidente da estatal.

