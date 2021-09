'Tudo o que excede R$ 2 não é responsabilidade da Petrobras', diz estatal sobre preço da gasolina

"Tudo o que excede R$ 2 não responsabilidade da Petrobras", disse Joaquim Silva e Luna, presidente da estatal, sobre o preço da gasolina, nesta segunda-feira (27). O titular da empresa enfatizou que a instituição é responsável por apenas R$ 2 na composição de valores do combustível.

"Temos presença e acompanhamento em diversos órgãos. Isso nos dá um conforto para saber que a Petrobras tem uma governança muito robusta", afirmou o presidente da estatal.

Entendemos que isso [aumento de preços] está com o governo, Ministério de Minas e Energia, [Ministério da] Economia e com a Casa Civil, destacou.

Silva e Luna também pontuou que a empresa é responsável pela produção e refino do combustível. Depois desses processos, "ela não se manifesta mais". Para ele, a Petrobras é forte e competitiva, e contribui ao Brasil com o pagamento de tributos e dividendos.

Legenda: Composição de preços da gasolina, de acordo com a Petrobras Foto: Reprodução

Sobre a variação no preço dos combustíveis, Silva e Luna garantiu que segue monitorando o valor do petróleo Brent. Conforme o executivo, essa questão é mais geopolítica do que de mercado.

"Não há nenhuma mudança na política de preços da Petrobras. Continuamos trabalhando da mesma forma como sempre trabalhamos", explicou.

Mercado internacional

De acordo com o diretor de comercialização e logística da estatal, Claudio Mastella, o mercado internacional segue em uma alta procura por combustíveis, mesmo a oferta estando reduzida. Ele relatou ainda que a empresa continua analisando o mercado para um eventual reajuste.

“Temos tomado muito cuidado para não repassar essa volatilidade para o mercado interno. Temos a perspectiva para o aumento na demanda e, em função disso, estamos olhando com mais cuidado para a possibilidade de reajuste, sim”, contou.

Aumento do preço do GLP

Silva e Luna também falou sobre o aumento do preço do GLP, fazendo uma simulação com um botijão de 13 quilos a R$ 98,30, detalhando: