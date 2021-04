Pessoas dormem em filas para garantir atendimento na Caixa após liberação do auxílio emergencial

O cenário com filas do lado de fora das agências da Caixa Econômica Federal voltou a se repetir em Fortaleza nesta quarta-feira (7). Diversas pessoas aguardavam atendimento desde a noite de terça-feira (6) e chegaram a dormir nas calçadas das unidades. As aglomerações são registradas nos locais após o retorno do pagamento do auxílio emergencial.

O benefício voltou a ser pago na terça-feira para quem nasceu em janeiro, mas é realizado apenas através das contas digitais. O valor só poderá ser sacado nas agências a partir de maio.

Dificuldade em se cadastrar e acessar o aplicativo em que é feito a distribuição do benefício social, o Caixa Tem, foram alguns dos motivos relatados pelos presentes.

"Cheguei hoje [quarta-feira] às 3h30 da manhã. Arriscando minha vida para poder receber esse dinheiro. Quando cheguei já tinha esse pessoal 'tudinho' na fila", disse a costureira Vilani Rodrigues Teixeira, que aguardava na unidade da avenida Mister Hull.

Ela ainda contou que já havia ido a uma agência na terça para resolver problemas relacionados ao aplicativo, mas estava de volta nesta quarta-feira (7) devido a um erro nas informações pessoais cadastradas cometido pela funcionária que a atendeu no dia anterior.

Venda de locais

Algumas pessoas foram flagradas aguardando nos locais com o intuito de ganhar um dinheiro extra com a comercialização do lugar na fila.

“Cheguei 20h [desta terça]. Vim para guardar o local para uma pessoa que vem só mais tarde. Vou vender o local para ela, porque vou passar a noite 'todinha' aqui, arriscando minha vida, e ela está lá na casa dela”, explicou o ambulante Carlos Correia dos Santos.

Pessoa em situação de rua, Carlos Correia afirmou que vende o local na fila pelo valor de R$ 20 e já pratica a comercialização há cinco anos. “Eu vendo água e uso esse dinheiro para comprar meu material de trabalho”, justificou à reportagem do Sistema Verdes Mares.

A reportagem procurou a Caixa Econômica Federal sobre o assunto e, até publicação desta matéria, não havia recebido resposta.

Auxílio Emergencial

Os beneficiários que recebem o auxílio emergencial nesta quarta-feira são os nascidos em janeiro. Esta primeira etapa de pagamento é destinada a quem faz parte do Cadastro Único, os trabalhadores informais e os microempreendedores individuais (MEIs) inscritos por meio do site e do aplicativo Caixa Tem.

O programa social segue a mesma regra do ano passado: primeiro o dinheiro estará disponível apenas para movimentação digital e, posteriormente, será liberado o saque.

O governo considera a composição familiar na hora de conceder o novo auxílio emergencial. Veja abaixo as novas faixas de pagamento:

Auxílio emergencial de R$ 375: valor pago às mulheres chefes de família.

Auxílio emergencial de R$ 250: esse é o valor médio e será destinado às famílias com duas ou mais pessoas, exceto daquelas com mães chefes de família.

Auxílio emergencial de R$ 175: destinado às famílias compostas por apenas uma pessoa.

