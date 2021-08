PEC dos precatórios deve atingir segurados do INSS no Ceará; processos somam R$ 25 milhões

A Proposta de Emenda Constitucional enviada ao Congresso Nacional pelo Governo Federal, conhecida como PEC dos Precatórios, deve impactar pagamentos de dívidas da União com segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com dados do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), 44 processos no Ceará podem sofrer parcelamentos, o que corresponde a 5,2% do total.

Na tentativa de garantir o orçamento para o novo programa social, o Auxílio Brasil, o Governo propôs que os precatórios de valor superior a R$ 66 milhões poderão ser pagos em dez parcelas, sendo 15% à vista e o restante em parcelas anuais.