Passageiros em voos para o Ceará devem fazer teste de Covid-19, recomenda novo decreto do Governo

O novo decreto estadual de combate à pandemia, publicado neste sábado (7) no Diário Oficial do Ceará, recomenda que passageiros de voos provenientes de outros estados realizem teste de Covid-19 em até 72 horas antes da viagem.

A medida foi instituída pelo Governo em razão dos casos confirmados da variante Delta no Estado. Também em decorrência do cenário, foi prorrogado o avanço na retomada das atividades econômicas até o dia 22 de agosto.

Ação judicial para obrigar testes

A apresentação de exame RT-PCR, no entanto, pode passar a ser obrigatória. Em live realizada nessa sexta-feira (6) para atualizar as medidas do decreto, o governador Camilo Santana anunciou que deve entrar com ação judicial para exigir os testes, ou para que os passageiros comprovem a vacinação completa contra o vírus.

"Isso é fundamental para ter esse controle da entrada de pessoas aqui no Estado", relatou Camilo sobre as medidas requisitadas com a ação judicial.

Testagem ampliada

O atual decreto também institui a testagem de 20% dos passageiros, por voo, que sejam provenientes de outros estados. Anteriormente, estavam sendo testados 5% de forma aleatória.

Os testes devem ser realizados pela Secretaria de Saúde (Sesa) no Aeroporto de Fortaleza.

O Ceará tem até o momento 15 casos confirmados da variante Delta em seu território. Os casos são de passageiros procedentes do Rio de Janeiro, México, Recife e São Paulo.