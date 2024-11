Parque de Jeri vai cobrar ingresso de R$ 50 por pessoa a partir de janeiro de 2025; entenda

A cobrança de ingresso no valor de R$ 50 aos visitantes do Parque Nacional de Jericoacoara, prevista para começar no próximo dia 20 de dezembro, foi adiada e vai ocorrer a partir do dia 10 de janeiro de 2025.

A concessionária Urbia + Cataratas Jeri, administradora do Parque Nacional de Jericoacoara, recebeu autorização do ICMBio para postergar a data de eficácia do contrato de concessão do parque, após sugerir que o órgão prorrogasse.

Consequentemente, os serviços de controle de acesso e demais encargos e atribuições da concessionária, além da cobrança de ingresso, foram adiados para 10 de janeiro do ano que vem.

Em nota, a Urbia + Cataratas Jeri destacou que "a cobrança de ingressos é a principal fonte de recursos para que a Concessionária faça frente aos custos operacionais que irá assumir e aos investimentos que já estão sendo feitos e que serão ampliados nos próximos anos, conforme previsto no Contrato de Concessão".

Ingressos e moradores isentos

Moradores da Vila de Jericoacoara, trabalhadores e prestadores de serviço e operadores turísticos locais credenciados estão isentos de cobrança, conforme o contrato de concessão.

Para garantir a isenção, será necessário um cadastramento prévio pelo site. O cadastro facilita o livre acesso das pessoas sem necessidade de passar pela bilheteria.

A tarifa de R$ 50 vale, portanto, para visitantes nacionais no primeiro dia. No segundo dia, o valor será de R$ 40 e, entre o terceiro e o décimo dia, R$ 30. Entre 11 e 30 dias, o pacote de longa permanência tem um valor fixo de R$ 400 pelo período.

Para visitantes estrangeiros, o valor fixo será de R$ 50 por dia.

Veja aqui a lista de grupos isentos

Moradores de Jijoca de Jericoacoara, Camocim e Cruz;

Crianças de até seis anos;

Guias de turismo (devidamente credenciados pelo ICMBio);

Professores pesquisadores em atividade de pesquisa ambiental;

Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O que está previsto na concessão

O prazo de concessão do Parque Nacional de Jericoacoara à iniciativa privada previsto em contrato é de 30 anos, com projeção de R$ 116 milhões em investimentos na infraestrutura do destino dos quais R$ 90 milhões deverão ser injetados nos primeiros três anos.

A concessionária pagou uma outorga fixa de R$ 61 milhões e, ao longo do contrato, serão desembolsados mais R$ 337 milhões, a título de outorga variável.

Nos ingressos a serem cobrados a partir de janeiro estão inclusos acesso às trilhas para caminhadas, bem como às edificações públicas do Centro de Visitantes, receptivos, banheiros, lanchonetes, restaurantes e lojas de souvenirs.

O município já conta atualmente com uma taxa de R$ 41,50 paga pelos turistas. A partir de janeiro, portanto, os visitantes pagarão os dois valores antes de adentrarem o parque.