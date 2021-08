Para estimular comércio, Fortaleza Liquida 2021 dá descontos e premia carro

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza) lançou na manhã desta quarta-feira (18) a 12º edição do Fortaleza Liquida. Neste ano, mais de 5 mil lojas estão participando da campanha, que ainda irá sortear aos consumidores um carro 0 km, um caminhão de prêmio e cinco TVs.

O presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, detalha que os descontos valerão entre os dias 27 de agosto e 6 de setembro, em lojas de rua e de shoppings da Capital.

Além dos consumidores, os vendedores que tiverem atendido os ganhadores dos prêmios também serão recompensados com R$ 1 mil em dinheiro.

"É uma campanha ganha-ganha. Isso é pra motivar o vendedor a dizer 'olha, venha participar da campanha, venha ver como funciona'", afirma Cavalcante.

Renovação de estoque

Ele revela que o percentual dos abatimentos fica a critério de cada lojista, que tem o objetivo de zerar o estoque restante das campanhas anteriores.

"Pro lojista, é uma grande oportunidade, porque ele vai poder dar desconto de 50%, 60%, 70%, o que ele quiser dar. E aí ele vai pegar aqueles produtos que ele não conseguiu vender no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, nas férias, no Dia dos Pais. Pega tudo isso e liquida agora em setembro, para as prateleiras darem vaga para as novas coleções que serão compradas para o fim do ano"

Outro benefício das lojas participantes é a possibilidade de parcelar o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do mês de setembro, a partir de um convênio entre a CDL Fortaleza e a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).

"É uma grande oportunidade para o lojista se capitalizar mais ainda", pontua o presidente da instituição.

Como participar

A cada R$ 50 em compras nas lojas participantes, o consumidor ganha um cupom para participar do sorteio. Caso o estabelecimento tenha maquinha da Rede e seja utilizada como meio de pagamento, o cliente ganha dois cupons. As chances aumentam para três caso o cartão de crédito utilizado seja da bandeira Mastercard.

Para concorrer, o consumidor deve acessar o site da CDL Fortaleza e cadastrar os cupons recebidos, sem a necessidade de depositá-los em urna presencial.