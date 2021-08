Fecomércio vai abrir 20 mil vagas de capacitação a trabalhadores do Mais Emprego Ceará

O Sistema Fecomércio-CE, em parceria com o Governo do Estado, irá disponibilizar 20 mil vagas de capacitação em cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As oportunidades são destinadas aos trabalhadores contratados através do Programa Mais Emprego Ceará.

Conforme o presidente da instituição, Luiz Gastão Bittencourt, os primeiros alunos devem iniciar as aulas ainda neste mês de agosto. Conforme as contratações forem acontecendo, os profissionais serão alocados nas turmas.

Luiz Gastão Bittencourt Presidente do Sistema Fecomércio-CE "Tive uma reunião ontem com o secretário Maia Júnior (Sedet) e foi muito produtiva. Estamos alinhando as ações que vão ser feitas entre o Governo e o Sistema Fecomércio para potencializar o setor de comércio e serviços no Estado"

Gastão revela que as vagas nos cursos serão financiadas integralmente pelo Sistema Fecomércio-CE.

O Programa Mais Emprego Ceará busca fomentar o mercado de trabalho nos setores de comércio e serviços. Para isso, o Governo do Estado irá pagar 50% do salário mínimo de 20 mil novas contratações nessas atividades.

Escola de Gastronomia e Hotelaria

Arrendada para a Fecomércio-CE desde o fim de 2019, a Escola de Gastronomia e Hotelaria deverá iniciar as atividades até o final desde ano. De acordo com Gastão, os cursos na área de gastronomia, a disponibilização de refeições para comerciários e a incubadora de startups estão entre as operações com inauguração prevista para 2021.

"Já o hotel ainda precisa de obras físicas, portanto não conseguimos concluir esse ano. O planejamento de prazos já está em andamento", detalha o presidente do Sistema Fecomércio-CE.

A instituição e o Governo do Estado ainda negociam parcerias na área da cultura. Em breve, um plano de ação integrado deve ser divulgado, conforme Gastão.