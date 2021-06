Para 'bombar' vendas no Dia dos Namorados, comércio cearense sorteia carro e aposta no digital

Uma das datas que mais movimentam o comércio se aproxima. O Dia dos Namorados, comemorado no próximo sábado (12), deve alavancar as vendas do varejo neste ano, mesmo diante da crise desencadeada pela pandemia.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves, estima que o cenário favorável deste ano pode fazer com que as vendas superem 2019: um crescimento 5 a 10% pelo menos.

“Ao contrário do ano passado, este ano temos estoque de mercadorias, preços mais baixos e maiores prazos de pagamentos. Um cenário totalmente diferente do que vimos em 2020, quando ainda estávamos começando o processo de reabertura das atividades”, afirma.

Abertura mais cedo

Contudo, para Alves, o desempenho poderia ser ainda melhor com a abertura mais cedo das lojas de rua e dos shoppings. Os atuais horários de funcionamento, determinados pelo decreto estadual, são: de 10h às 19h para o comércio de rua, e de 12h às 22h para shoppings.

Cid Alves presidente do Sindilojas O que é praticado atualmente não é comum, principalmente no Centro. Abrir apenas às 10h prejudica lojistas e consumidores, tanto pela insegurança quanto pelo próprio histórico de movimentação na região"

Sorteios e promoções

Para aquecer o mercado, há ainda a aposta em ações promocionais. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza), por exemplo, realiza a terceira edição da campanha “Centro Premiado”, que vai sortear um carro 0 km e cinco TVs 43’.

Para participar, o consumidor deve fazer uma compra no valor mínimo de R$ 30,00 em uma das lojas participantes do Centro e da Av. Monsenhor Tabosa, disponíveis no site da CDL, até o dia 15 de junho. A cada compra nesse valor, o cliente ganha um cupom.

De acordo com Assis Cavalcante, presidente da CDL Fortaleza, a data tem sido ainda melhor que o Dia das Mães para o setor, já que são dois presentes comprados. O valor médio das vendas, ainda segundo Cavalcante, está em torno de R$ 100 a 200.

Com isso, a expectativa é de crescimento de 29,4% do volume das vendas em comparação ao mesmo período do ano passado, o que corresponde a R$ 1,8 bilhão no varejo brasileiro em 2021, conforme projeções baseadas em dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de âmbito nacional.

Assis Cavalcante presidente da CDL - Fortaleza Temos uma expectativa que teremos vendas semelhantes a 2019. No ano passado, o resultado foi muito ruim. Agora, já passamos alguns dias parados, mas já voltamos e há uma maior circulação nas lojas. Essa data vai ser fundamental para o faturamento do ano”

Vendas online

Mesmo com a ampliação do horário do funcionamento de shoppings, anunciada na última sexta-feira (4) pelo governador Camilo Santana, o RioMar Fortaleza segue apostando nas vendas online para o período. Além disso, o centro comercial disponibiliza catálogos eletrônicos com dicas de presentes no valor de até R$ 50.

“O consumo para essa data é sempre bem diversificado, mas em geral e, seguindo as recentes pesquisas para este ano, os presentes devem variar entre os segmentos de moda e acessórios, itens esportivos, cosméticos e perfumaria, eletrônicos e livrarias”, aponta o superintendente regional do RioMar, Gian Franco.

Segundo Franco, a expectativa para as vendas deste ano é positiva e deve superar o ano passado, quando lojas físicas estavam iniciando processo de reabertura.

Gian Franco superintendente do RioMar Fortaleza Com o atual funcionamento, agora liberado até às 22h, além do fortalecimento das vendas na internet pela nossa plataforma RioMar Online, nossa expectativa é otimista quanto a data"

Os consumidores do shopping podem ainda participar de ação promocional. A cada R$ 200,00 em compras cadastradas no aplicativo do shopping na sessão da promoção, terá sorteios para brincadeira interativa da “Cabine Sim ou Não”, concorrendo a 100 prêmios como: assistente virtual Alexa, leitor de livro Kindle, aspirador robô, etc.